«Лаборатория Касперского» и Warface совместно займутся исследованием читов

Античитеры онлайн-шутера Warface My.games и специалисты Kaspersky Anti-Cheat «Лаборатории Касперского» объединяют усилия. Компании договорились о сотрудничестве в области противодействия использованию читов в онлайн-играх, а также во время проведения киберспортивных соревнований.

В рамках совместной работы специалисты My.games и Kaspersky Anti-Cheat займутся изучением технической стороны читов и их рынка; вредоносного ПО, работающего в связке с читами; а также информированием игроков об угрозах применения читов. Результаты сотрудничества помогут компаниям усовершенствовать собственные решения для борьбы с читерством в онлайн-играх и киберспорте – античит MRAC и Kaspersky Anti-Сheat.

«Наше партнерство в области противодействия читерству может включать профессиональные митапы, обмен сэмплами читов для их перекрестного изучения экспертами компаний, разработку новых видов противодействия читам, – сказал Антон Селихов, руководитель проекта Kaspersky Anti-Cheat. – Кроме того, более чем 20-летний опыт работы в антивирусной индустрии дает нам возможность помочь коллегам с исследованием читов на предмет вредоносного кода в них».

«Использование читов в соревновательных онлайн-играх является комплексной проблемой. Недобросовестные пользователи не только наносят вред игровому процессу других игроков, но и подвергают угрозе безопасность собственных компьютеров», – сказал Виктор Пунегов, глава отдела защиты My.games.

Вредоносное ПО является одной из ключевых угроз в контексте борьбы с читами. По оценке экспертов отдела защиты Warface, бо́льшая часть контента, который находится в поисковой выдаче по запросу «читы», содержит в себе вредоносный код.

В ходе сотрудничества специалисты «Лаборатории Касперского» также поделятся своими знаниями и опытом разработки новых инструментов защиты пользователей от влияния вредоносного ПО и недобросовестных игроков, использующих читы.

Kaspersky Anti-Cheat – проект центра инновации «Лаборатории Касперского», в котором разрабатывается одноименное облачное решение. Оно отслеживает попытки мошенничества во время соревнования и выдает судьям технические подтверждения использования читов. Финальное решение остается за человеком, но благодаря этому решению будет проще понять, действительно ли участник использовал читы. При этом Kaspersky Anti-Cheat не оказывает влияния на производительность игры: все вычисления производятся на облачных серверах, а не на компьютерах участников, а, следовательно, не мешают игрокам.

MRAC – это специализированное античит-ПО, собственная разработка компании My.games. На данный момент MRAC работает с восемью различными играми.

Warface — популярный онлайн-шутер от компании My.games (игровое направление Mail.Ru Group). Сегодня в Warface зарегистрировано более 80 млн пользователей по всему миру. По онлайн-шутеру регулярно проходят киберспортивные соревнования с денежным призовым фондом. Только в 2016 и 2017 гг. было проведено более 50 официальных турниров, в которых приняли участие более 70 тыс. киберспортсменов.