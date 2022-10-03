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Группа «Астрал» представила сервис кадрового ЭДО

Группа компаний «Астрал» разработала сервис кадрового ЭДО — «Астрал iКЭДО», сообщили CNews представители компании. Благодаря собственному Удостоверяющему центру выпуска электронных подписей, экспертизе в продуктах ЭДО, а также опыту разработки сложных высоконагруженных продуктов, в сервисе продуман полноценный процесс кадрового делопроизводства — от выпуска электронных подписей для сотрудников, согласования, подписания, массового ознакомления с документами до электронного архива.

В пилотной версии продукт вышел еще в июне 2022 г., и за один квартал команда отработала обратную связь от компаний различных сфер деятельности. Также сама компания «Астрал-Софт» благополучно перешла на КЭДО, подключив к сервису более 80% сотрудников. «Астрал iКЭДО» решил главную проблему отдела кадров организации — подписание документов с дистанционными сотрудниками.

В дальнейшей карте развития продукта: интеграция с мобильным приложением «Госключ», подписание документов в Telegram, распознавание отсканированных документов и загрузка информации из них в базу.

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