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В «Контур.Фокусе» появились контакты для быстрой связи с контрагентами

В «Контур.Фокусе» появилась информация об электронных почтах у более 1,2 млн компаний. В отличие от других сервисов для проверки контрагентов, которые собирают почты только из выписок ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Контур.Фокус получает email еще и с сайтов организаций. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Теперь пользователи могут решить сразу несколько задач:

– Быстро заполнить реквизиты договоров. Чтобы обмен документами с контрагентом считался законным, нужно указывать в договоре электронные почты обеих сторон.

– Отправить претензию. Закон разрешает направлять претензии контрагентам не только на юридический адрес — для организаций, или на адрес по прописке — для физлиц и ИП, но и на email — для всех. Важно, чтобы электронная почта, на которую отправили претензию, была указана в договоре или в официальных источниках.

– Найти контрагента по email. Поиск по электронной почте может понадобится, например, когда название организации в переписке с контрагентом указано невнятно.

– Найти связанные компании по email. Узнать, у каких компаний указан одинаковый электронный адрес. В «Контур.Фокусе» есть примеры, когда у банкрота и действующей компании или у 10 разных организаций одна и та же электронная почта.

Адреса электронных почт не нужно копировать вручную — чтобы заполнить реквизиты, достаточно нажать на иконку рядом с адресом, и он скопируется автоматически.

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Ольга Смирнова, руководитель системы решений для проверки контрагентов и клиентов «Контур.Фокус»: «Электронные почты — востребованные контактные данные организаций. Они нужны для официальной переписки с контрагентами и отправки претензий. Мы долгое время откладывали реализацию этой возможности, чтобы минимизировать риск использования сервиса для рекламных рассылок. Однако последние исследования показали, что электронные почты все больше интересуют пользователей как один из способов проверки контрагентов и взаимодействия с ними, поэтому добавили их в сервис».

***

«Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.

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