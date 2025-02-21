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Около 2000 участников СВО оформили выплату на портале госуслуг Подмосковья

В Московской области участники специальной военной операции или члены их семей могут онлайн оформить выплату взамен земельного участка. За три недели за услугой обратились порядка 2000 раз. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В нашем регионе участники специальной военной операции могут получить выплату в размере 500 тыс. руб. Подать заявление можно в электронном виде на портале госуслуг Подмосковья. С момента запуска услуги этой возможностью воспользовались уже около 2000 раз», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Услуга «Единовременная денежная выплата взамен обеспечения земельными участками» доступна на региональном портале. Подать заявление могут участники специальной военной операции и члены семей погибших бойцов. При этом необходимо иметь прописку в Московской области, справку об окончании участия в СВО и документы, подтверждающие присвоение звания Героя России или награждение орденами России за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Чтобы оформить заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. После этого следует предоставить оригиналы для сверки в выбранный МФЦ.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней. Ответ будет направлен в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья.

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