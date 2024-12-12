«Рецикл-Мет» ускорит работу в «1С» с документами при помощи ИИ Smart Engines

Уфимская компания «Рецикл-Мет», работающая на рынке черных и цветных металлов, автоматизировала ввод данных из удостоверяющих документов благодаря технологии Smart ID Engine, созданной специалистами Smart Engines. Программное обеспечение интегрировано в учетную систему на базе «1С», и теперь данные основного разворота паспорта контрагента и информация об его прописке будут вводиться автоматически. Поставкой и настройкой ПО для предприятия из Уфы занимался партнер Smart Engines — компания «ИТ-Архитектор».

«Рецикл-Мет» работает с юридическими и физическими лицами, а также, помимо приема металла как на собственных площадках, так и при самовывозе, предлагает услуги спектрального анализа химического состава. Во время каждой сделки специалисты предприятия готовят комплект необходимых бумаг, одна из которых — акт сдачи-приемки продукции. В этом документе должны содержаться паспортные данные контрагента: серия и номер, ФИО, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения и, конечно, адрес прописки.

После внедрения в работу Smart ID Engine сотруднику для распознавания в «1С» нужно отсканировать в видеопотоке или сфотографировать паспорт. После чего технология распознает нужные поля документа и заполнит созданный в учетной системе шаблон акта. Документ на изображении распознается под любым углом и в любой ориентации. Технически распознавание паспорта встроено в мобильное приложение на платформе «1С». Ранее эту информацию вносили в акт от руки.

«Мы выбрали Smart ID Engine для распознавания удостоверяющих личность документов по критериям качества, безопасности и стоимости. Важно отметить, что с помощью REST API интеграция продукта в процессы компании проходит быстро, что не может не привлекать заказчиков», — сказал Вадим Сенотов, генеральный директор компании «ИТ-Архитектор».

Smart ID Engine — мультиплатформенный программный продукт, который позволяет проводить мгновенное и безопасное распознавание паспортных данных, в том числе рукописных. Технология работает во внутреннем контуре заказчика, что исключает утечки данных на этапе распознавания документов и обеспечивает полное соответствие ФЗ-152 при обработке персональных данных. ПО интегрируется в серверные, мобильные, десктопные веб-приложения и не требует для использования GPU. В серверных решениях скорость достигает 55 паспортных разворотов в секунду, в мобильных приложениях скорость распознавания 1 кадра составляет 0,15 секунды.

«Вводить паспортные данные контрагентов вручную — значит замедлять процесс заключения сделки. Еще стоит помнить о возможных ошибках, особенно, если некоторые данные паспорта заполнены от руки. После того, как мы начали пользоваться Smart ID Engine, работа с документами стала проще, быстрее и надежнее. При этом мы понимаем, что пользуемся продуктом, который выбирают лидеры цифровой трансформации: например, Т-Банк и Альфа-Банк», — сказала директор «Рецикл-Мет» Ксения Огородникова.