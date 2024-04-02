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За сутки регпортал принял почти 20 тыс. заявлений на запись в первый класс

В Подмосковье онлайн-запись в школу стартовала 1 апреля 2024 г. За первые сутки электронной услугой воспользовались порядка 20 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Запись в школу – одна из самых популярных весенних услуг на региональном портале. Большинство заявлений поступают в первые дни после начала приемной кампании, так как места распределяются по очереди подачи заявлений. В текущем году в первые сутки зафиксировано 19,9 тыс. заявок», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Запись в первый класс будет проходить в два этапа: с 1 апреля по 30 июня 2024 г. будут записывать первоклассников в школу по месту регистрации, а также льготные категории и детей с правом преимущественного приема. Например, в незакрепленную к месту прописки школу зачисляются первоклашки, старшие братья и сестры которых уже в ней учатся.

С 6 июля 2024 г. можно будет записать ребенка в желаемую школу не по прописке при наличии там свободных мест. Прием таких заявок заканчивается 5 сентября 2024 г.

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Услуга «Запись в школу» доступна на региональном портале в разделе «Образование» – «Образование детям».

После подачи онлайн-заявки нести в школу оригиналы документов не нужно, их проверят удаленно.

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