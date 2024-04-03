Подано уже полмиллиона заявлений в первый класс через «Госуслуги»

Родители и опекуны первоклассников отправили через портал «Госуслуг» уже 500 тыс. заявлений в школы. Более 70% из них поданы на основе заранее подготовленных черновиков, которые можно было отправить уже в первые секунды после начала записи. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Время старта приемной кампании каждая школа определяла сама. Раньше всех начали принимать заявления в Удмуртии и Вологодской области. Позже всех — в Калининградской области.

Сейчас можно записаться в школу по месту прописки ребенка или в другую, но только если есть такое право. Например, там уже учится брат или сестра. Прием заявлений завершится 30 июня 2024 г. Выбрать школу в другом районе можно будет с 6 июля по 5 сентября 2024 г.

Школа примет решение о возможности зачисления после завершения приемной кампании. Уведомление об этом появится в личном кабинете на портале.

Если заявление было подано на «Госуслугах», идти в школу с оригиналами документов не нужно. Ее сотрудники могут попросить принести только документы о праве на льготное зачисление или те, которые подтвердить в электронном виде невозможно.

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Сервис «Госуслуг» по записи детей в первый класс разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Он доступен во всех регионах, кроме Москвы и Московской области, там подать заявление в школу можно на региональных порталах.