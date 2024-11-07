НТЦ ИТ «Роса» подтвердил совместимость ОС «Роса Хром» и технологий распознавания документов Smart Engines

НТЦ ИТ «Роса», российский разработчик операционных систем и инфраструктурных решений, подтвердил совместимость своей операционной системы «Роса Хром 12» с ключевыми решениями линейки Smart Engines. Таким образом, пользователи операционной системы семейства «Роса» получили возможность безопасно и эффективно использовать технологии автоматического распознавания документов, что значительно упрощает процессы идентификации и верификации, повышая скорость работы с документами и снижая операционные затраты.

Smart ID Engine предназначен для мгновенного ввода данных из удостоверяющих документов, таких как паспорт РФ (включая рукописную прописку), свидетельство о рождении, водительское удостоверение и более 70 других типов документов из России и СНГ. Всего система распознает 2784 типа удостоверяющих документов из 235 стран мира на более чем 100 языках. Smart Document Engine поддерживает быстрый и надежный ввод данных из деловых и финансовых документов, включая бухгалтерские, налоговые и юридические документы, а также анкеты и формы. Smart Code Engine позволяет распознавать данные всех типов банковских карт, а также линейные и матричные штрихкоды, включая машиночитаемые зоны паспортов и виз (MRZ).

«Роса Хром 12» — это операционная система для компьютеров и серверов, которая быстро и просто развертывается. Она создана на основе собственного репозитория Rosa 2021.1, в котором используются самые актуальные версии ядра, а все компоненты проверены на совместимость друг с другом. Репозиторий создавался более 10 лет в России и содержит более 35 тыс. приложений и компонентов.

ОС поддерживает аппаратные платформы x86 и ARMv8, e2k («Эльбрус») и RISC-V. Для сборки и управления жизненным циклом дистрибутива используется собственная среда и платформа ABF. Также важно, что все серверные мощности, которые задействуются для разработки и дистрибуции софта, расположены в России и защищены от закладок и незадекларированных возможностей. ОС «Роса Хром» включена в Единый реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ под № 1607.

«Совместимость с технологиями Smart Engines расширяет возможности ОС «Роса», предлагая нашим корпоративным пользователям надежный и быстрый инструмент для работы с документами. Мы убеждены, что эта интеграция принесет пользу как малым, так и крупным компаниям, обеспечивая безопасность и производительность», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании «Роса».

«Наши продукты направлены на упрощение работы бизнеса с документами, и для нас важно, что технологии Smart Engines стали доступны пользователям Роса, — отметил генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. — Мы рады, что совместимость с «Роса Хром 12» позволит корпоративным пользователям ускорить рабочие процессы и повысить безопасность операций».