В ЖК «Бестселлер» поселятся «умные технологии»

Жилой комплекс «Бестселлер», который BAZA Development возводит в Нижегородском районе Москвы, оснастят устройствами умного дома от «Яндекса» и других производителей. Устройства «Яндекса» войдут в базовую комплектацию квартиры.

Экосистема устройств «Умный дом» «Яндекса» будет доступен во всех жилых помещениях. Она включает, в частности, управление электричеством через мастер-выключатель в коридоре и с помощью ИИ-ассистента «Алисы». Также в квартире будет установлен бризер - настенное устройство с автоматической заслонкой, обеспечивающее принудительную подачу воздуха в помещение с улицы. Благодаря этому не нужно будет открывать форточки для проветривания, а в приложении «Умный дом с Алисой» можно выбрать подходящий сценарий автоматизированной работы устройства, например, активацию подачи свежего воздуха перед сном.

Умный терморегулятор для радиатора позволит оптимизировать расходы на отопление, а датчик температуры и влажности – наладить оптимальный микроклимат в квартире. Беспроводной датчик протечки оповестит домочадцев о наличии соответствующего нарушения, отправив уведомление на телефон.

Кроме того, в мобильном приложении дома жители смогут просматривать изображения с видеокамер, а охрана будет пользоваться видеоаналитикой, чтобы оперативно отреагировать на забытые вещи или нарушения порядка.

Дополнительное оборудование для экосистемы «Умный дом» в случае необходимости будет легко докупить непосредственно в УК. Там же расскажут, как настроить необходимые сценарии.

Компания BAZA Development обеспечит для жителей и ряд «умных» опций, доступных за пределами квартиры. Например, автоматический вызов лифта и уборку мест общего пользования с помощью робота-пылесоса.

«Умный» лифт будет автоматически вызываться при подходе к нему, а также его можно будет заранее вызывать из квартиры нажатием специальной кнопки на устройстве домофона. В лобби уборку по графику осуществит робот-пылесос.

Безопасный проход и въезд на территорию ЖК будет осуществляться с использованием BLE метки «Свободные руки», без необходимости использования ключа, а въезд в паркинг - с использованием радиометки, автоматически открывающей шлагбаум.

«Мы стремимся предоставить нашим будущим резидентам максимально комфортное качество жизни, а этому в том числе способствует внедрение передовых технологий, существенно облегчающих быт. Сам факт их наличия делает проект более востребованным у целевой аудитории. Выполнение базовых задач без участия человека высвобождает самый ценный ресурс – время – которое можно провести с близкими, занимаясь любимыми делами», – сказал сооснователь компании BAZA Development Марк Заводовский.