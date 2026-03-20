Гигант электронной коммерции уволил 66 тысяч сотрудников, чтобы сосредоточиться на ИИ-бизнесе

Китайская Alibaba Group, ставшая технологическим гигантом, занимаясь электронной коммерцией, видимо, решила переквалифицироваться. Потеряв 67% выручки в 2025 г., компания сократила треть торгового персонала и заявила о планах наращивать доход от облачных сервисов и искусственного интеллекта.

Массовые сокращения в Alibaba Group

Китайская Alibaba Group сократила в 2025 г. персонал розничных подразделений примерно на 34%, пишет CNBC со ссылкой на опубликованный компанией отчет, в котором также говорится, что прибыль компании упала на 67%.

По итогам декабря количество сотрудников китайского гиганта электронной коммерции и технологий составило 128,197 тыс. человек, тогда как годом ранее их насчитывалось 194,32 тыс. То есть за год убыло больше 66 тыс.

Основная часть сокращений штата пришлась на квартал, завершившийся в марте 2025 г., после продажи розничной группы Sun Art (в конце 2024 г.) и доли Alibaba в сети универмагов Intime.

Штат Alibaba Group за прошедший год сократился на треть

В последние годы Alibaba несколько раз проводила сокращения штата, но эти сокращения превосходят предыдущие по масштабам. В декабре 2024 г., например, они составили 11% численности сотрудников.

Ставка на ИИ

Технологический гигант сокращает подразделения бизнеса, относящиеся к его изначальным приоритетам, и стремится стать компанией, предоставляющей полный спектр услуг в области ИИ — от производства полупроводников до вычислительных систем и моделей ИИ.

Генеральный директор Alibaba Эдди Ву (Eddie Wu), отчитываясь об итогах 2025 г. и планах на ближайшее будущее, заявил, что компания хочет увеличить выручку от облачных сервисов и искусственного интеллекта до более чем $100 млрд в год в течение следующих пяти лет.

В марте 2026 г. Alibaba запустила ИИ-сервис для бизнеса Wukong, а также повысила цены на облачные услуги на целых 34% из-за роста спроса и увеличения затрат на цепочку поставок. В феврале 2026 г. состоялся запуск новой модели искусственного интеллекта Qwen 3.5, предназначенной для самостоятельного выполнения сложных задач, как писал Reuters. Компания заявила о значительном увеличении ее производительности при снижении затрат.

Ажиотаж вокруг DeepSeek вызвал интерес у многих китайских технологических компаний, таких как Alibaba, Moonshot AI и Zhipu, также выпустить свои ИИ-модели.

С онлайн-коммерцией возникли сложности

Alibaba основана в июне 1999 г. Джеком Ма (Jack Ma) и его 17 друзьями. С тех пор усилия компании сосредотачивались на онлайн-коммерции. Именно этот холдинг создал популярные в России сервисы AliExpress, Tmall, Taobao и многие другие.

Alibaba Group стала одной из крупнейших в Китае в своей сфере и показывала стремительный рост, но все изменилось в конце 2020 г. и усугубилось в 2021 г., когда чиновники КНР усилили регулирование китайского ИТ-сектора.

В 2022 г. также прошли крупные увольнения сотрудников Alibaba Group. В первой четверти года без работы по решению руководства осталось 4,375 тыс. человек. а во II квартале 2022 г. — еще свыше 9,24 тыс.

Анна Любавина

