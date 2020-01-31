Esmart Token сертифицирован на совместимость с «Ред ОС»

Esmart Token 64k и Esmart Token ГОСТ, разработанные и производимые в Зеленограде группой компаний ISBC, прошли сертификацию на совместимость с российской операционной системой «Ред ОС». Интеграция российских ИТ-продуктов обеспечит импортозамещение и создание гарантированно безопасных программно-аппаратных решений для государственных и корпоративных заказчиков, считают в компаниях.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Esmart Token 64k – сертифицированный ключевой носитель, предназначенный для строгой многофакторной аутентификации пользователей в корпоративных системах, безопасного хранения ключевых контейнеров программных СКЗИ (средств криптографической защиты информации), профилей, паролей и цифровых сертификатов пользователей. Продукт сертифицирован ФСТЭК по классу НДВ4. Программное обеспечение Esmart PKI Client позволяет выполнять широкий спектр операций со смарт-картами и USB-ключами.

Esmart Token ГОСТ представляют собой СКЗИ с аппаратной поддержкой российских криптографических алгоритмов, соответствует требованиям ФСБ России к шифровальным (криптографическим) средствам класса КС1/КС2/КС3, требованиям к средствам электронной подписи, утвержденным приказом ФСБ №796 и может использоваться для криптографической защиты информации, не содержащий сведений, составляющих государственную тайну. Он предназначен для аутентификации и хранения квалифицированной ЭП, защиты информации от несанкционированного доступа и других решений в сфере информационной безопасности.

Защищенный контроллер, встроенный в Esmart Token ГОСТ, обеспечивает защиту от атак вида SPA, DPA, DFA. Наличие датчиков вскрытия, света, импульсной помехи, напряжения, температуры, а также аппаратный контроль целостности и возможность быстрого стирания EEPROM надежно защищают ключевую информацию от попыток вскрытия чипа и несанкционированного доступа.

«Использование ключевых носителей Esmart Token с "Ред ОС" создает безопасную среду для информационных систем. Плодотворные результаты партнерства с ГК ISBC и растущий интерес к отечественным продуктам позволяет предложить рынку проверенные комплексные решения в области информационной безопасности», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

«Группа компаний ISBC совместно с компанией "Ред софт" создали единую систему на базе отечественных решений, обеспечивающую безопасность ИТ-инфраструктуры. Интеграция "Ред ОС" с Esmart Token ГОСТ, созданным на базе отечественной микросхемы MIK 51 компании "Микрон", обеспечит отсутствие программных и аппаратных закладок. Использование продукции "Ред софт" и ISBC позволит выполнить требования регулирующих органов РФ по защите информации от несанкционированного доступа», – сказал Сергей Панов, генеральный директор компании «АТ бюро», входящей в ГК ISBC.