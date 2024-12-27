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Финкомм



27.12.2024 «Финкомм» внедрила АС централизованного бухгалтерского и бюджетного учета в Абхазии 1
28.12.2021 В Абхазии провели модернизацию автоматизированной системы управления бюджетным процессом 1
29.09.2017 Республики Абхазия и Южная Осетия внедряют российское ПО 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Финкомм и организации, системы, технологии, персоны:

Кейсистемс - Keysystems 38 1
Федеральное казначейство России 1772 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
Правительство Республики Абхазия - Кабинет министров Республики Абхазия - органы государственной власти 6 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
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Абхазия - Сухум 9 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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