Беспилотный комбайн Cognitive Technologies установил рекорд по уборке урожая

В Половинском районе Курганской области на полях агрокомплекса «Кургансемена» прошла презентация первого в регионе «умного» комбайна. Это проект российского разработчика систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств – компании Cognitive Technologies. «Умная» техника в автономном режиме убрала урожай пшеницы на площади более 110 Га, получив при этом рекордный урожай 67 центнеров с Га.

Во время процесса уборки на данном этапе комбайнер остается за рулем, однако он не принимает участия в контроле за движением техники. Это позволяет ему сосредоточиться на управлении множеством параметров технологического процесса уборки урожая, таких как угол наклона жатки, настройки процесса обмолота, очистки зерна.

По данным экспертов, использование беспилотной техники позволяет сократить потери зерновых при уборке до 30-40%.

«Эта технология поднимает производительность техники. Повышает качество уборочных работ, потому что комбайн самостоятельно двигается, там нет пропусков, которые допускают механизаторы, особенно ночью. А с этой технологией можно убирать точно. Это первое. А второе – механизатор освобожден и смотрит, как работают агрегаты комбайна: жатка, молотильный аппарат. Процесс уборки идет под комплексным контролем. И главное – повышается производительность труда», – отметил председатель совета директоров научно-производственного агрохолдинга «Кургансемена» Марат Исламов.

«Так сложилось, что Курганская область исторически стала одним из развитых земледельческих регионов России, где хранятся и культивируются элитные сорта зерновых культур. Известно, что во время Великой Отечественной войны ценный зерновой фонд страны был эвакуирован в этот регион, где стал активно использоваться для подъема и развития земледелия, – сказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. – Курганская область одной из первых в России внедрила передовые отечественные технологии беспилотного управления сельхозтехникой».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сказал: «Сегодня у вас была возможность посмотреть, что такое искусственный интеллект, на курганской земле – это беспилотный комбайн. Перспективы огромные, потому что сегодня очень много говорят про себестоимость. Предприятие смотрит, за счет чего оно может снижать себестоимость и повышать качество. На данной площадке мы видим, что снижается себестоимость получаемой продукции и повышается качество уборки. Нам бы хотелось, чтобы из плацдарма это стало системой. С компанией Cognitive Technologies мы обсуждаем варианты для того, чтобы многие предприятия Курганской области, а не только одно, зашли в эту тему».

Система управления беспилотным сельскохозяйственным транспортом Cognitive Agro Pilot представляет собой агродроид или искусственный мозг, способный быстро подключаться к различным транспортным средствам агротехнического назначения – комбайнам, тракторам, опрыскивателям и т.п., а также видеокамеру, монитор и набор соединительных кабелей.

Напомним, что в апреле 2019 г. между правительством Курганской области и компанией Cognitive Technologies было подписано соглашение о сотрудничестве, одним из основных положений которого является реализация проектов в сфере «умного сельского хозяйства» с использованием беспилотной сельхозтехники.

Основой системы Cognitive Agro Pilot является модифицированная под агротехнические задачи конволюционная нейронная сеть глубокого обучения.

Конкурентным преимуществом и отличительной возможностью системы является возможность работы в любых погодных условиях и при любой освещенности. Кроме того, в отличие от международных аналогов, которые, как правило, используют в своих моделях целый набор сенсоров: лазерные сканеры для движения вдоль кромки поля, стереокамеры для работы по валку и т.п., система автономного управления Cognitive Technologies позволяет с одной видеокамерой достичь аналогичных результатов, что и зарубежные бренды. По оценке компании, это позволяет снизить стоимость решения в три-четыре раза по сравнению с зарубежными конкурентами. При этом в качестве основы управления компанией используется компьютерное зрение и не применяется комплекс GPS-навигации, что в частности, позволяет детектировать возникающие на пути техники неожиданные возникающие препятствия, включая людей или животных, а также металлические предметы и камни, а также работать на территориях со слабым спутниковым сигналом.