Спецпроекты

В Рязанской области зерновые будут убирать роботы

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

АПК «Русь» внедрило роботизированную систему уборки урожая на базе искусственного интеллекта (ИИ) Cognitive Agro Pilot, разработанную дочерней компанией «Сбера» - Cognitive Pilot. Агропредприятие стало первым на территории региона, внедрившим умное решение для управления сельхозтранспортом.

Заместитель управляющего Рязанским отделением Сбербанка Дмитрий Иванов отметил: «Итоги промышленного использования Cognitive Agro Pilot в уборочной кампании прошлого года подтвердили высокий уровень разработки, ее эффективность и короткие сроки окупаемости. Сегодня лидирующие позиции на агрорынке обеспечивают те предприятия, которые используют технологии нового поколения, и в первую очередь, системы искусственного интеллекта. Это будущее нашего сельского хозяйства. Поэтому сотрудничество с одним из ведущих мировых разработчиков искусственного интеллекта для автономного транспорта Cognitive Pilot для Сбербанка является приоритетным».

ООО «АПК «Русь» является одним из крупнейших агропредприятий Рязанской области с объемом землеиспользования более 10 000 га. Основные направления его деятельности - производство молока, мяса, зерна и меда.

Представитель АПК «Русь» Григорий Яловенко сказал: «АПК «Русь» является одним из ведущих агропредприятий Рязанской области по внедрению инноваций. Мы рассчитываем, что с использованием системы автономного управления комбайном на основе искусственного интеллекта Cognititive Agro Pilot мы сможем существенно сократить время уборки, расходы топлива, повысить дневную выработку комбайнера, сократить прямые потери урожая, тем самым повысить свою конкурентоспособность. Нам вдвойне приятно, что это российская разработка, которая по своим характеристикам опережает многие зарубежные аналоги».

Директор по продажам Cognitive Pilot Сергей Беккер отметил: «Профессия комбайнера, одна из сложнейших. Наша цель предоставить российским агропредприятиям инструмент, позволяющий повысить эффективность уборки урожая. Снять с комбайнера наиболее трудоемкие задачи - необходимость управления движением, доверив эту функцию роботу и позволив сосредоточиться на контроле за качеством процесса уборки».

Предполагается, что Cognitive Agro Pilot будет использоваться АПК «Русь» при уборке зерновых культур: пшеницы и ячменя. Система будет установлена на комбайны Claas Tucano.

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