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В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу

ПО Софт Техника

Как сообщил «Сбер», на территории одного из ведущих агропромышленных предприятий Оренбургской области прошла первая в мире автоматизированная уборка кукурузы беспилотным комбайном на заснеженном поле. Уборка урожая осуществлялась при помощи системы автономного управления Cognitive Agro Pilot – роботизированной технологии уборки урожая на базе искусственного интеллекта (ИИ), разработанной «Сбером» и входящей в его экосистему компанией Cognitive Pilot.

Разработчики Cognitive Agro Pilot отмечают, что интеллект системы настолько развит, что еще до ее настройки позволял в новой обстановке, в условиях снега и при -15 градусов мороза в 90% случаев точно детектировать объекты полевой сцены и адекватно оценивать ситуацию на поле. Дообучение нейронных сетей специалисты Cognitive Pilot использовали лишь для двух-трех ситуаций, связанных с распознаванием «плешей» и ряда других областей с низкорослой культурой. При этом на все процедуры настройки, необходимые для организации промышленной работы Cognitive Agro Pilot ушло не более половины дня.

Система Cognitive Agro Pilot уже успешно внедрена в США, Бразилии и Китае, а также в целом ряде субъектов Российской Федерации: в Калининградской, Калужской, Курской, Белгородской, Тамбовской, Пензенской, Ростовской, Томской, Курганской областях, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях. Оренбургская область стала первой в Приволжском федеральном округе, где прошли испытания Cognitive Agro Pilot.

Сергей Балыкин, первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, сказал: «Рост эффективности аграрного производства во многом определяется состоянием сельскохозяйственной техники, а также возможностью внедрения научно-технических достижений. А потому будущее сельского хозяйства — в использовании высокопроизводительных и высокорентабельных технологий. И если с помощью представленных сегодня технологий наша техника станет более эффективной, то это положительно отразится на продовольственной безопасности области».

Дмитрий Гордеев, управляющий Оренбургским отделением Сбербанка, сказал: «Выбор в пользу Оренбургской области не случаен. Оренбуржье — один из ведущих агропромышленных регионов России, занимающий лидирующие места по производству многих наименований продукции растениеводства и животноводства. Cognitive Agro Pilot – это передовые технологии от компании, входящей в экосистему «Сбера», которые помогут аграрием региона значительно уменьшить затраты и одновременно повысить эффективность всего технологического процесса уборки урожая».

Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, сказала: «Проведенная умным комбайном уборка кукурузы на снегу стала первой в своем роде не только в Оренбургской области, но и во всем мире. Это поистине историческое событие, которое еще раз доказало надежность и эффективность системы автономного управления техникой Cognitive Agro Pilot. Мы очень рады, что наши решения находят тех, для кого они предназначены, и помогают фермерам повышать доходность своих агрохозяйств за счет сокращения издержек при уборке урожая. Согласно последнему анализу использования техники в ходе уборочной кампании 2020 г., использование Cognitive Agro Pilot позволяет повысить скорость уборки на 25% и сократить прямые потери урожая в среднем на 10%».

Cognitive Agro Pilot — система, которая «видит» и «понимает» обстановку по ходу движения и не использует комплекс GPS-навигации в основе модели управления, что позволяет детектировать на пути техники неожиданно возникающие препятствия, включая людей, животных, металлические предметы и камни, а также работать на территориях со слабым спутниковым сигналом.

При помощи всего лишь одной видеокамеры и модифицированной под агротехнические задачи конволюционной нейронной сети глубокого обучения, система моментально определяет типы и положения объектов, а также строит траектории движения комбайна. Уникальность разработки также заключается в том, что установка и наладка системы осуществляется в течение одного дня, а искусственный интеллект гарантирует эффективную работу в любых погодных условиях – пыль, туман, снег и пр.

Захват кромки при управлении  Cognitive  Agro  Pilot стабильно составляет не более 10 см, при этом не допускаются излишние проходы и потеря топлива. Система способна обнаруживать и отслеживать положение кромки скошенной культуры, валков, рядков культур (кукуруза, подсолнечник), обнаруживать зону окончания поля, препятствия, технику и людей. Кроме того, система может быть легко переустановлена с одного вида техники на другой.

Комплекс Cognitive Agro Pilot включает в себя блок автоматического управления, видеокамеру, дисплей, набор соединительных кабелей и других элементов системы управления. Интерфейс пользователя реализован в виде мобильного приложения для смартфона или защищенного планшета на базе ОС Android.

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