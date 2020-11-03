Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая

Система автономного управления сельскохозяйственной техникой с применением искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot, разработанная «Сбером» и компанией Cognitive Pilot, входящей в его экосистему, успешно прошла промышленное использование в 35 регионах России в ходе сезона уборки урожая 2020 г.

С июня по октябрь 2020 г. в автономном режиме более 350 комбайнов, оборудованных Cognitive Agro Pilot, обработали свыше 160 тыс. га площадей и собрали более 720 тыс. тонн урожая.

При помощи отечественных роботизированных технологий уборки урожая на базе искусственного интеллекта было собрано 590 тыс. тонн на 130 тыс. га зерновых культур (пшеница, соя, ячмень, овес, сорго, гречиха и пр.), а также порядка 130 тыс. тонн на 30 тыс. га рядковых и валковых культур (кукуруза, подсолнечник и пр.) в Калининградской, Калужской, Курской, Белгородской, Тамбовской, Пензенской, Ростовской, Томской, Курганской областях, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях.

За счет использования беспилотных технологий Cognitive Agro Pilot в этот сезон уборки совокупный масштаб экономии — на топливе, сопутствующих материалах, сокращении времени уборочной кампании (количества моточасов) и активной работы комбайнов, амортизации оборудования, продлении срока активной работы техники до капитальных инвестиций, снижении человеческого фактора, оптимизации бизнес-процессов и других параметров — составил более 500 млн руб.

Клиентами Cognitive Pilot стали крупнейшие агрохолдинги России: «ЭкоНива», «Русагро», ГАП «Ресурс», ГК «Степь», «АгроСоюз Юг Руси», «Агрокомплекс им. Ткачева», «Песчанокопская аграрная группа», «Юго-Восточная агрогруппа» и другие. По оценкам участников проекта, в ближайшие три года каждый десятый комбайн в России может стать беспилотным.

«Еще несколько лет назад искусственный интеллект в сельском хозяйстве был технологией, о которой много говорили, но практических примеров её широкого внедрения в России не было. Сейчас, по итогам первой уборочной кампании с умными комбайнами, можно с уверенностью сказать, что будущее становится настоящим на наших глазах. Наша страна входит в число стран-лидеров по объёму производства сельхозпродукции и является ключевым экспортёром пшеницы, поэтому, учитывая масштабы производства, система Cognitive Agro Pilot потенциально может экономить отечественному АПК миллиарды рублей», – сказал Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

«В общей сложности под управлением системы Cognitive Agro Pilot техника проработала в этом году уже более 230 тыс. часов, преодолев свыше 950 тыс. км. Это существенные показатели, которые говорят о надежности системы и ее востребованности среди аграриев», – отметила Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot.

Cognitive Agro Pilot — это система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта. Система анализирует поступающие всего лишь с одной видеокамеры изображения и, при помощи модифицированной под агротехнические задачи конволюционной нейронной сети глубокого обучения, определяет типы и положения объектов по ходу движения, строит траектории движения комбайна и передает необходимые команды для выполнения маневров.

Это первая в мире система, которая «видит» и «понимает» обстановку по ходу движения, что выгодно отличает ее от других систем, которые, как правило, используют в своей модели управления целый набор различных средств: лазерные сканеры и стереокамеры, GPS-навигацию с RTK-поправками и др. Захват кромки при управлении Cognitive Agro Pilot стабильно составляет не более 10 см, что избавляет от лишних проходов и потерь топлива. В автоматическом режиме система объезжает препятствия и останавливается при угрозе столкновения с другой техникой или людьми.

Комплекс Cognitive Agro Pilot включает в себя блок автоматического управления, видеокамеру, дисплей, набор соединительных кабелей и других элементов системы управления. Интерфейс пользователя реализован в виде мобильного приложения для смартфона или защищенного планшета на базе ОС Android.