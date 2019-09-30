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Qiwi вошла в первую сотню международного рейтинга IDC FinTech Rankings

Компания Qiwi вошла в рейтинг крупнейших мировых провайдеров финансовых технологий и услуг международной исследовательской и консалтинговой компании International Data Corporation (IDC). В 2019 г. Qiwi стал единственным российским платежным сервисом в международном списке, заняв в нем 60 позицию. В топ-100 включены компании, у которых не менее трети дохода формируется за счет финансовых институций, включая банки, страховые компании и компании, работающие на рынке капитала.

IDC сформировал текущий рейтинг после изучения результатов работы поставщиков ИТ-услуг в финансовом секторе, которые обеспечивают реальные, измеримые и перспективные изменения в мировой индустрии финансовых услуг. Рейтинг стал важным показателем уровня и направления развития технологий в отрасли и разработки инновационных решений новыми игроками рынка. В список не попали компании, чей доход формируется исключительно за счет продаж сетевых, телекоммуникационных сервисов, услуг передачи данных и электронных бирж.

«Попадание компании в рейтинг IDC FinTech – серьезное достижение, демонстрация того, что компания старается делать все для успеха клиентов своих финансовых институций, – сказал Марк Де Кастро, директор по исследованиям в IDC Financial Insights. – Рейтинг IDC Fintech, которому уже 16 лет, является стандартом списка поставщиков финтех-услуг для отрасли, мы поздравляем победителей 2019 г.».

«Для Qiwi это большая честь попасть в престижный рейтинг передовых провайдеров финансовых технологий. Мы гордимся тем, что находимся в одном списке с ведущими мировыми игроками отрасли», – сказал Андрей Протопопов, главный исполнительный директор сегмента платежных сервисов Qiwi.

Рейтинг публикуется IDC шестнадцать лет подряд. Данные собираются на основе опросов, проведенных поставщиками, а также оригинальных исследований и анализа рынка, проведенных IDC Financial Insights.

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