Qiwi объявила о приобретении группы RealWeb

Qiwi, поставщик платежных и финансовых сервисов в России и СНГ, объявила о заключении соглашения о приобретении контрольного пакета акций группы компаний цифрового маркетинга RealWeb.

RealWeb — группа компаний, один из независимых игроков на российском рынке цифрового маркетинга, предоставляющая клиентам услуги в этой сфере, включая услуги в области контекстной рекламы, рекламы в СМИ, присутствия в социальных сетях, программного, CPA и мобильного маркетинга.

RealWeb использует собственные технологические решения: платформа Centra — маркетплейс для рекламных продуктов и услуг. Позволяет подключаться к более чем 180 рекламным сайтам и сервисам управлять рекламными кампаниями через единый интерфейс. Также обеспечивает доступ к широкой базе вендоров и поставщиков услуг для совместной работы; платформа МЕТА используется для получения доступа к комплексным, сквозным и специализированным бизнес-приложениям. Она собирает информацию из более чем 30 внешних CRM-, ERP-, API-систем и баз данных, а также автоматизирует бизнес-процессы цифрового агентства, что приводит к повышению операционной эффективности и росту качества обслуживания клиентов; GARPUN — автоматизированная система управления контекстной рекламой, позволяющая создавать адаптивные маркетинговые кампании любой сложности.

Клиентский портфель насчитывает более 500 компаний, которые работают в сфере страхования и финансирования, фармацевтики, автомобилестроения, товаров народного потребления, недвижимости и электронной коммерции.

Сделка позволяет Qiwi занять лидирующие позиции в бизнес-сегменте рекламы и цифрового маркетинга, считают в компании. Сделка согласуется со стратегией компании по дальнейшей диверсификации продуктового портфеля и созданию дополнительной ценности для клиентов и акционеров.

Qiwi заключила соглашение о приобретении 78% акций компании RealWeb, а оставшиеся 22% будут приобретены в течение следующих 6 месяцев. Ожидается, что сумма сделки не превысит 10% от собственных свободных денежных средств Qiwi.

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Андрей Протопопов, CEO группы Qiwi, сказал: «Мы рады приветствовать команду RealWeb в группе Qiwi. RealWeb – это один из лидеров рынка диджитал рекламы и маркетинга с более чем 20-летним опытом, хорошим ростом и большим потенциалом для дальнейшей экспансии. Благодаря этой сделке Qiwi займет лидирующие позиции на рынке диджитал рекламы и маркетинга, а также получит ключевые компетенции, важные при построении новых и развитии текущих бизнесов. Сделка будет способствовать дальнейшей диверсификации бизнеса группы Qiwi, обогащению продуктовой линейки и созданию дополнительной ценности для наших клиентов и акционеров».

Олеся Аветисян, генеральный директор RealWeb, отметил: «Мы рады открыть новую главу с компанией Qiwi. Объединив наши компетенции в финансовой и рекламной сферах, мы планируем создать лидера рынка с высоким потенциалом и амбициозными целями. Уникальный набор продуктов, сформированный благодаря такому союзу, может создать новые возможности для наших клиентов и партнеров».

Эмин Аветисян, управляющий партнер RealWeb, отметил: «Партнерство с Qiwi открывает для всех нас новые возможности. Фактически бизнес группы компаний RealWeb уже давно выходит за рамки классических рекламных услуг. Для наших клиентов мы и финансовый инструмент, и поддержка, и обучение. Таким образом, наши совместные компетенции могут вывести ценностное предложение для клиента на новый уровень».