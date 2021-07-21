Банк «Открытие» объявил о покупке доли «Точки» у Qiwi

Банк «Открытие» выкупил у Qiwi 40% обыкновенных акций и 45% привилегированных акций АО «Точка» за 4,95 млрд руб. Окончательная цена сделки может быть скорректирована на основании аудированных результатов «Точки» за 2021 финансовый год. В результате банк «Открытие» увеличил долю в «Точке» с 50% +1 акция до 90%+1 акция. Соглашение подписано 21 июля 2021 г. Расчет цены сделки произведен на базе оценки независимой аудиторской компании из «большой четверки». Основные условия сделки одобрены советами директоров компаний.

Банк «Открытие», Qiwi и «Точка» продолжат взаимовыгодное сотрудничество, развивая совместные проекты B2B2C, предоставляя комплекс услуг таксопаркам, компаниям, оказывающим услуги доставки и логистическим фирмам, самозанятым и многим другим. Клиенты продолжат получать услуги от каждой стороны независимо от изменений в структуре собственности «Точки».

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие», сказал: «Мы признательны командам «Точки», Qiwi и «Открытия» за результаты, которые компания продемонстрировала рынку. Банк «Открытие», как стратегический акционер, инвестировал и продолжит инвестировать в развитие «Точки». Увеличение доли банка «Открытие» в «Точке» — часть нашей стратегии развития цифровой платформы для малого бизнеса. Это позволит столь же оперативно тестировать и выводить на рынок новые финтехсервисы, технологические разработки и комплексные предложения для малого бизнеса. «Точка» имеет ценный опыт и эффективную бизнес-модель, лояльных клиентов и уникальную корпоративную культуру, которые важно развивать и масштабировать для удобства малых предприятий и предпринимателей».

Андрей Протопопов, СЕО группы Qiwi, отметил: «Мы гордимся результатами, достигнутыми «Точкой». Благодаря совместным усилиям управленческих команд группы Qiwi, банка «Открытие» и «Точки», всего за три года проект стал уникальным масштабируемым бизнесом, предоставляющим широкий спектр услуг для МСБ. Изначально «Киви банк» и банк «Открытие» развивали проект в форме мультибанковской модели, однако со временем стало ясно, что проект превратился для Qiwi в успешную финансовую инвестицию, а не в стратегическое направление для дальнейшего развития. Когда мажоритарный акционер «Точки» — банк «Открытие» предложил приобрести нашу долю по привлекательной цене с условием продолжения взаимовыгодного сотрудничества, мы оценили это как своевременную и благоприятную возможность выхода из проекта. В результате мы довольны стоимостью продажи и считаем, что сделка запланирована на благоприятное для нашей компании время. Мы можем с уверенностью сказать, что финансовые вложения в проект «Точка» оказались успешными. В рамках группы Qiwi мы по-прежнему сосредоточены на обеспечении стабильного роста бизнеса на базе стратегических ниш в сегментах цифровых развлечений, самозанятых, электронной коммерции, денежных переводов и торгового финансирования для МСБ. В соответствии с нашими планами по развитию основных ниш, мы будем и дальше реализовывать проекты в сегментах B2B и B2B2C. Поскольку этот рынок предоставляет неограниченные возможности в недообслуженных сегментах, он остается одной из наших ключевых областей для будущего роста. Портфель наших продуктов, качество обслуживания, гибкость и опыт позволяют нам и дальше предоставлять лучшие в своем роде цифровые решения для наших клиентов».

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Борис Дьяконов, сооснователь банка «Точка», сказал: «В партнерстве с «Открытием» и Qiwi «Точка» выросла в мирового лидера диджитал обслуживания бизнеса и предпринимателей. Наше акционерное сотрудничество с Qiwi завершается, а технологическое продолжается. Для клиентов ничего не изменится, мы продолжим наше тесное и продуктивное сотрудничество с «Открытием», команда «Точки» будет также создавать крутые сервисы для предпринимателей, упрощая и переизобретая и банкинг, и другие стороны жизни бизнеса. Как команда, мы очень рады, что вера Qiwi в нас как в людей и бизнес полностью оправдалась, и их инвестиции в нас многократно окупились».