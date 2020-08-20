Группа «М.Видео-Эльдорадо» разместила дата-офис в «Яндекс.облаке»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, перенесла проверку гипотез, обучение и тестирование моделей, а также запуск data science сервисов на платформу «Яндекс.облако». Это позволило ритейлеру всего за несколько месяцев увеличить количество одновременно пилотируемых проектов в сфере аналитики данных более чем в десять раз.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» перенесла разработку и эксплуатацию продуктов дата-офиса на платформу «Яндекс.облако». Пандемия ускорила трансформацию ритейлера в онлайн-бизнес, переход на «умные» сервисы и автоматизированные операции, что потребовало быстрого масштабирования мощности собственного дата-центра. «Облачные» решения обеспечивают надежное хранение информации и доступ к технологиям быстрых вычислений при прозрачном контроле затрат. С переходом на платформу «Яндекс.облако» «М.Видео-Эльдорадо» в три раза увеличила объем ресурсов для ML-разработки, это дает возможность одновременно проводить порядка 100 пилотов и экспериментов.

«За два года с открытия Data Science центра мы значительно расширили область своей компетенции, штат сотрудников и объемы разработки выросли в несколько раз. Сейчас дата-офис «М.Видео-Эльдорадо» на постоянной основе разрабатывает и выводит в продуктив целый ряд решений для автоматизации и повышения эффективности бизнеса во многих направлениях: коммуникации с клиентами, формирование персонализированных предложений, работа с ассортиментом и промо-планом. Такой рост требует гибкого подхода к мощностям. Облачные технологии позволяют нам масштабировать инфраструктуру буквально в течение часа и также быстро свернуть, когда она не используется, оптимальным образом используя финансовые ресурсы без масштабных инвестиций в закупку и поддержку собственного оборудования», – сказал директор дата-офиса «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Иванов.

Компания начала активно использовать графические ускорители (GPU) и перешла на модель потребления вычислительных мощностей в объеме, необходимом только для решения конкретной задачи. Для оперативной обработки данных дата-офис ритейлера с помощью сервиса Yandex Cloud Interconnect соединен с дата-центром «Яндекс.облака». Построение собственного ЦОДа для задач дата-офиса «М.Видео-Эльдорадо» привело бы к существенному увеличению сроков проекта и капитальных затрат.