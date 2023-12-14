Smart Engines получила 12 патентов РФ на технологии распознавания и проверки подлинности документов

Результатом научной работы российской компании Smart Engines стали 12 российских патентов на изобретения. На этот раз компания запатентовала одну из десятка своих технологий, использующихся для проверки подлинности документов. Эта разработка – в совокупности с другими видами проверок – используется финансовыми организациями, нотариусами, операторами связи и другими компаниями для предотвращения мошеннических атак.

Как следует из описания изобретения к последнему патенту, ученые обучили ИИ определять, что изображено на предъявляемой фотографии: сам документ или черно-белая копия. Фирменные алгоритмы сравнивают гистограмму цветности документа, изображенного на фото, с гистограммой шаблона данного типа. Если они не совпадают – документ с большой долей вероятности является черно-белой копией. Этот метод устойчив к перепадам освещения, что крайне важно при анализе изображений документов в условиях неконтролируемой съемки.

Ранее компания Smart Engines отметилась серией других достижений. Так, она создала и запатентовала систему мультиспектральной проверки подлинности документов. Она мгновенно извлекает данные из паспортов граждан РФ и других стран СНГ, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, и проверяет документ на подлинность и действительность в трех диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном. На весь процесс ввода и проверки у системы компании Smart Engines уходит не более трех секунд.

Помимо этого, компания получила патенты на другие ключевые изобретения в сфере распознавания и проверки подлинности документов: систему многоуровневой процедуры идентификации и установления личности с помощью оптического распознавания представленных документов; способ детектирования флуоресцирующих волокон на изображениях документов, удостоверяющих личность, в УФ спектре; способ нейросетевого контроля текстовых данных на изображениях документов; систему проверки подлинности документальных данных личности пользователя; способ детектирования и локализации фальсифицированной области в JPEG-изображения; автоматический сканер с мультиспектральной системой проверки подлинности паспортно-визовых документов; систему идентификации личности человека по изображению лица с выдачей удостоверяющих документальных данных.

«Наша компания основана ведущими учеными и изобретателями России в области ИИ. И весь бизнес пронизан духом творчества и изобретательства. Применяя строгий научный подход для решения задач анализа и обработки документов, мы стараемся достичь совершенства функций наших продуктов. И этот год было очень плодотворным, мы получили 12 патентов РФ на ключевые функции продуктов. Во многом мы обязаны такому результату нашим инвестициям в нашу научную школу, которая не только позволяет делать нам лучшие продукты на рынке, но и воспитывать отличных ученых и изобретателей», – сказал генеральный директор Smart Engines, д.т.н. Владимир Арлазаров.

Smart Engines патентует свои разработки и за рубежом. За 2023 г. компания получила пять американских патентов на ключевые технологии распознавания документов в видеопотоке. Всего у российского разработчика сейчас уже есть 6 патентов в области ИИ в США.

Запатентованные разработки на базе ИИ уже внедрены во все программные продукты компании.