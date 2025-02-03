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Калинов Иван



03.02.2025 «Яндекс Маркет» внедрил систему управления конвейером на крупнейшем складе в Софьино 1
18.12.2024 В России создана компания, которая заменит роботами тех, кто зарабатывает больше программистов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Калинов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 3 2
Yandex - Яндекс 7405 2
Yandex - Рободоставка 1 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5395 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2381 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12004 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1546 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1759 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2270 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66542 1
Яндекс.Лавка 231 1
Яндекс.Маркет 947 1
Мавлютов Марат 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145110 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2920 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6160 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1195 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 1
Английский язык 6654 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29233 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 820 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9865 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 223 1
Ведомости 1017 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340989, в очереди разбора - 768502.
Создано именных указателей - 168683.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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