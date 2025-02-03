Калинов Иван
|03.02.2025
|«Яндекс Маркет» внедрил систему управления конвейером на крупнейшем складе в Софьино 1
|18.12.2024
|В России создана компания, которая заменит роботами тех, кто зарабатывает больше программистов 1
Калинов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Яндекс.Лавка 231 1
|Яндекс.Маркет 947 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145110 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2920 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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