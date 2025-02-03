«Яндекс Маркет» внедрил систему управления конвейером на крупнейшем складе в Софьино

«Яндекс» внедрил собственную систему управления конвейером на крупнейшем складе «Маркета» – Софьино-1. Она отвечает за автоматическое размещение товаров. С ее помощью маркетплейс планирует оптимизировать затраты на транспортировку товаров между операционными зонами и сократить стоимость их обработки на 5-10%. Нововведение также позволит снизить число монотонных и тяжелых задач для сотрудников склада. За разработку умной системы отвечает «Яндекс Роботикс» – подразделение «Яндекса», которое создает программное обеспечение и роботов для складских операций «Маркета» и сторонних компаний. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Софьино-1 — это крупнейший складской объект «Маркета». Его площадь – 80 тыс. кв. м и способен обрабатывать в среднем до 600 тыс. заказов в сутки.

Компания «Яндекс Роботикс» создана на базе Центра робототехники «Яндекс Маркета». В сентябре 2024 г. выделена в отдельное юридическое лицо. Генеральным директором компании является Иван Калинов.

Софьино-1 стал вторым и крупнейшим складом «Маркета», на котором заработала собственная система управления конвейером. В 2023 году она появилась на «Суперскладе», и после пилота «Маркет» принял решение о ее масштабировании на другие объекты. На Софьино-1 система может обрабатывать и перемещать до 48 тыс. контейнеров в сутки. «Яндекс Маркет» также планирует расширить действие системы и на новые участки склада. До конца 2025 г. маркетплейс планирует увеличить протяженность конвейерных линий в 1,5 раза.

Вместе с этим «Яндекс Роботикс» также разрабатывает единую умную систему управления роботами (robot management system, RMS) и конвейерами. Она позволит объединить в единое пространство, своего рода «умный» дом, все системы на складе. Среди них: текущие модули управления конвейерным оборудованием, складскими роботами и роборуками. Это решение также позволит партнерам «Яндекс Роботикс» быстрее интегрировать робототехнические решения в свои складские и логистические процессы, а также повысить их эффективность за счет синхронизации работы. Пилотное тестирование единой системы произойдет в 2025 г.

Система по размещению товаров управляет конвейером с помощью нескольких программ. Каждая из них отвечает за автоматизацию конкретного участка в цепочке перемещения товара. В систему входят программы по управлению складом, маршрутами и контроллерами. С помощью программы по управлению складом операторы на площадке принимают товары и отбирают заказы. Она уже давно используется во всех логистических центрах «Маркета». Программа управления маршрутами на конвейере следит за движением ТОТа (пластикового короба с товарами) и передает команды о поворотах или остановках конвейера третьей системе. Она также управляет контроллерами, двигает ТОТ по конвейеру и направляет его в нужную сторону.