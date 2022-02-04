«Сбер» присоединился к международному альянсу разработки единого стандарта для умного дома Matter

Sberdevices присоединилась к международному альянсу по разработке единого стандарта для устройств умного дома Matter, который позволяет унифицировать системы и делать их совместимыми друг с другом, а значит более удобными для пользователей.

Matter – объединяющий отрасль стандарт, который обещает надежное и безопасное подключение, обеспечивающее бесперебойную работу устройств умного дома. Он призван упростить и удешевить разработку для производителей и сделать устройства доступнее и удобнее для потребителей за счет их совместимости.

Проект основан Connectivity Standards Alliance, который объединяет компании из разных отраслей. Благодаря работе объединения функционировать в единой сети могут уже более 4 тыс. устройств. В альянс уже входят более 400 компаний по всему миру, в том числе такие техногиганты как Google, Amazon, Apple, занимающиеся развитием IoT (интернета вещей), и создающие устройства и сервисы, призванные сделать мир удобнее, и безопаснее и умнее.

Константин Круглов, CEO Sberdevices, старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка, сказал: «Альянс объединяет крупнейших игроков рынка умного дома, в том числе первооткрывателей в этой сфере, решивших объединиться, чтобы разработать единые стандарты и создавать по-настоящему удобные совместимые решения. Мы тоже видим в этом большие перспективы, и уже скоро с помощью виртуальных ассистентов «Салют» можно будет управлять не только устройствами компаний-партнеров, подключенных к платформе умного дома Sber, но и девайсами производителей, использующих Matter. Это даст пользователям возможность на свое усмотрение комбинировать используемые бренды устройств умного дома и легко им управлять».

Sberdevices — компания экосистемы Сбера, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов.