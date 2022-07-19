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LG присоединилась к совету директоров Connectivity Standards Alliance

LG Electronics (LG) вошла в состав совета директоров альянса по стандартизации совместимости устройств (Connectivity Standards Alliance), глобальной организации, занимающейся разработкой, развитием и продвижением универсальных открытых стандартов для интернета вещей.

LG привносит в международную организацию богатые знания и опыт в сфере развития умного дома и коммуникационных технологий. Недавно назначенными членами правления являются Дон Уильямс (Don Williams), директор по стратегии LG, и доктор Санг Ким (Dr. Sang Kim), директор по технологической стратегии LG.

С повышением своей роли в альянсе компания LG намерена активно включиться в разработку и стандартизацию Matter – протокола интернета вещей (IoT) с открытым исходным кодом альянса для подключения устройств умного дома – и возглавить расширение экосистемы умного дома.

«Своим участием в совете директоров альянса мы демонстрируем нашу полную приверженность созданию более удобного будущего благодаря развитию стандартов подключения, – сказал доктор Ким Бён-хун (Dr. Kim Byoung-hoon), технический директор и исполнительный вице-президент LG Electronics. – С принятием и поддержкой стандарта Matter модели нашей растущей линейки умных продуктов, включая телевизоры, бытовую технику, IoT-устройства и датчики, смогут подключаться друг к другу и всем совместимыми решениям более безопасно и легко. Мы продолжим предоставлять инновационные возможности для пользователей и способствовать развитию умного дома».

Matter, стандарт связи на основе интернет-протокола (IP) для технологий умного дома, помогает создать открытую среду, где продукты различных производителей могут обмениваться данными.

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LG намерена обеспечить поддержку Matter во всех своих интеллектуальных системах, включая платформу умного дома и соответствующее приложение для смартфонов LG ThinQ, а также операционную систему для умных телевизоров webOS. Внедрение Matter не только принесет преимущества пользователям LG, но и повысит общую конкурентоспособность моделей бытовой техники и телевизоров компании.

«LG привносит в альянс больше энергии и увеличивает охват рынка, благодаря широкому спектру продуктов, экспертизе в области инженерных разработок и создания решений для подключений между различными устройствами. Самое главное, что делает альянс сильнее при сотрудничестве с LG – это приверженность инновациям, – сказал Тобин Ричардсон (Tobin Richardson), президент и генеральный директор альянса по стандартам подключения. – Мы рады, что компания LG присоединилась к совету директоров. Она будет помогать нам разрабатывать новые решения с помощью Matter, увеличивать ценность интернета вещей для пользователей».

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