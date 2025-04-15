«М.Видео-Эльдорадо» анонсирует продажи будущих новинок «Яндекса»

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о том, что все новинки «Яндекса», представленные на конференции, посвященной развитию виртуального ассистента «Алиса» и экосистемы умных устройств, будут доступны в сети «М.Видео-Эльдорадо» по мере их поступления в продажу. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

15 апреля 2025 г. «Яндекс» представил крупнейшее обновление «Алисы» за всю историю продукта. Новый ИИ-ассистент умеет рассуждать, работать с файлами, распознавать объекты через камеру смартфона, свободно и без акцента говорить по-английски, а также практиковать язык с пользователем в формате живого общения. Кроме того, Алиса может взаимодействовать с детьми разного возраста, помогая учиться и развлекаться. Помимо всего прочего, были представлены сразу три новых колонки: «Станция Стрит», «Станция Мини 3 Про» и новая версия «Станции Лайт 2», которые будут доступны в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо».

«Станция Стрит»

Первая портативная колонка с «Алисой», которую можно брать с собой на природу, прогулку или тренировку. Устройство работает без подзарядки до 12 часов и оснащено двумя динамиками общей мощностью 30 Вт. Ключевое отличие от классической беспроводной акустики — возможность голосового управления даже при отсутствии интернет-соединения. Например, можно просто сказать: «Алиса, сделай громче». Колонка защищена от пыли и воды по стандарту IP67.

«Яндекс.Камера»

Линейка умных устройств «Яндекса» пополнилась первой IP-камерой для дома. Она транслирует видео в приложение «Дом с Алисой», сохраняет записи и присылает уведомления при обнаружении движения. Максимальное внимание уделено приватности: микрофон и камера отключаются аппаратной кнопкой, а все данные шифруются и доступны только владельцу.

Новая версия «Станции Лайт 2»

Самая доступная колонка в линейке «Яндекса» теперь поставляется без встроенных часов, но с полным набором функций ассистента. «Станция» позволяет слушать музыку, управлять устройствами умного дома, ставить будильники и искать информацию в интернете.

«Станция Мини 3 Про»

Колонка для управления умным домом. Совместима с устройствами на базе Zigbee и Matter over Wi-Fi: розетками, лампочками, датчиками и другими компонентами. В дополнение к колонке будет выпущен климатический модуль, включающий в себя датчики температуры, влажности, углекислого газа, а также аккумулятор — для использования колонки в любом месте без подключения к сети.