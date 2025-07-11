Собственники 2,5 тыс. квартир от «Самолета» смогут управлять смарт-инфраструктурой ЖК с помощью голосовых команд благодаря интеграции умного дома «Яндекса» и Ujin

«Яндекс» совместно с разработчиком платформы для умных зданий Ujin внедрит технологии «Умного здания с Алисой» в проекты «Новоданиловская 8» и «Спутник» застройщика «Самолет». Уже осенью 2025 г. на объектах компании, автоматизированная система управления зданием (АСУЗ) которых выполнена на базе Ujin OS, с помощью «Алисы» собственники квартир смогут взаимодействовать с сервисами умного здания посредством голосового управления. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

Платформа Ujin OS для управления зданием и мобильное приложение объединит все смарт-сервисы в ЖК, включая сервисы «Яндекса», и позволит выстроить работу инженерных систем, оборудования и сторонних служб, таких как доставка и такси.

Жителям через «Яндекс Станцию», «ТВ Станцию» и умную колонку станет доступен спектр возможностей: прием звонков с домофона; просмотр записей с общедомовых камер; заказ электронных пропусков для гостей; бесшовный проезд на территорию комплексов автомобилей «Яндекс Такси»: система автоматически запросит пропуск на территорию дома для водителя.

«Наше взаимодействие с Ujin и «Яндекс» — это яркий пример того, как передовые технологии могут трансформировать к лучшему повседневную жизнь. Для нас важно создавать не просто дома, а полноценные экосистемы, где каждый сервис продуман для максимального комфорта и безопасности жителей», — сказали представители компании «Самолет».

Платформа Ujin является основой единой цифровой среды на объектах группы «Самолет», которая позволяет обеспечить высокие стандарты безопасности и комфорта для разных классов ЖК. На сегодня к платформе Ujin подключено более 92,8 тыс. квартир девелопера.

«Голосовое управление позволяет жителям не только управлять своим домом, но и чувствовать себя частью современного, технологичного мира. Мы видим, как уже сегодня технологии меняют мир, и уверены, что голосовое управление — это не просто тренд, а будущий стандарт умных зданий и городов», — сказала CEO «Юникорн» Светлана Перминова.