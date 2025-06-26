Июньские обновления в умных устройствах «Яндекса»

Что нового на «Станциях»

«Яндекс» продолжает делать диалог с ассистентом все более естественным. Раньше, разговаривая с «Алисой», нужно было дождаться, пока она договорит, или снова окликать ее по имени, чтобы перебить. А теперь можно — как в обычной беседе — уточнить или резко сменить тему прямо во время ее ответа. «Алиса» поймет и подстроится. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Например, спрашиваете: «Алиса, какой океан самый большой?» — а пока звучит ответ про площадь Тихого океана, добавляете: «А по количеству рыб?». Ассистент сразу переключится и продолжит разговор.

Возможность уже доступна в бета‑режиме на «Станции Миди», «Мини 3», «Станции 2» и «Дуо Макс». Активируйте «Реагировать на перебивания» в разделе «Виртуальный ассистент» приложения «Дом с Алисой» и попробуйте.

Первое устройство для безопасности дома

В июне 2025 г. в экосистеме умных устройств «Яндекса» случилось пополнение — первая умная IP-камера для домашнего видеонаблюдения. Она помогает следить за домом — и на работе, и в отпуске, и просто на всякий случай.

Камера поможет увидеть все: угол обзора — 103 градуса, корпус вращается на 350 градусов. Снимает в 2K QHD, а в темноте сама включает ночной режим. Если в комнате что-то движется, раздается громкий звук или появляется человек — вы сразу получите пуш-уведомление.

Видео можно сохранить на карту памяти или в облако при оформлении подписки. Подписка открывает и другие полезные возможности: хранение записей в облаке до 30 дней, опцию следования камеры за человеком, возможность выделять в кадре зоны, где не нужна детекция движения, отправку снимков происходящего.

Когда видеонаблюдение больше не требуется, скажите: «Алиса, включи режим приватности», или нажмите кнопку Mute — камера вежливо отвернется и выключит микрофон.

Большое обновление «Дуо Макс»

Станция «Дуо Макс» получила большое обновление: теперь на колонке работает YaOS X — та же система, что и на «ТВ Станциях».

Из нового: главный экран теперь можно настраивать, как хочется: любимые фильмы, каналы, приложения — все под рукой. Виджеты, часы и заставки переставляются; один ролик заканчивается — следующий запускается сам. Можно включить подборку и оставить колонку работать фоном, без лишних нажатий; многозадачность – открывайте несколько приложений, листайте их свайпами и быстро возвращайтесь к просмотру — без перезагрузки; караоке прямо на колонке – отключайте вокал и пойте под музыку с текстом на экране. В каталоге уже больше 11 тыс. песен — выбирайте и пойте в любое время; управление умным домом на экране – на поворотном экране теперь можно посмотреть, что происходит дома: например, включить камеру или проверить датчики. Обновление уже доступно.

«Станция Лайт 2» — теперь без часов и еще доступнее

В июне 2025 г. в продаже появилась новая версия «Станции Лайт 2» — без часов. Это одна из самых доступных умных колонок «Яндекса»: цена — 5490 руб.

Внешне — все знакомо: та же форма корпуса, те же кнопки, приятное на ощупь покрытие и набор ярких стикеров в комплекте в комплекте. Модель доступна в двух цветах — фиолетовом и зеленом. Отлично подойдет тем, кто любит простоту или выбирает первую колонку для ребенка.

При своих небольших размерах колонка звучит громко и чисто — внутри широкополосный динамик мощностью 6 Вт. А два микрофона уверенно распознают команды, даже если в комнате шумно.

Колонку можно подключить к дополнительному аккумулятору и носить с собой по дому. А еще «Лайт 2» объединяются в стереопару и включить режим «Играй везде», чтобы музыка играла сразу на нескольких колонках.

Звонки через «Станции»: тариф «Отдельный номер»

Звонить через «Яндекс Станции» стало проще. Раньше это было доступно только абонентам МТС, а теперь появился тариф «Отдельный номер» — он подойдет всем, даже если вы пользуетесь другим оператором. Номер подключается онлайн, без физической SIM-карты, специально для звонков с колонки.

Настроить все можно в приложении «Дом с Алисой» — достаточно выбрать опцию «Звонки с колонки, как с телефона» и указать номер. Звонки не отличаются от обычных — собеседник увидит ваш номер на экране, а тариф зависит от выбранного пакета в МТС. Чтобы позвонить, достаточно сказать: «Алиса, позвони маме», а на входящий — просто ответить голосом: «Алиса, прими вызов».