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Предприятие «Росэлектроники» на 30% увеличит выпуск радиоэлектронной аппаратуры

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») наращивает производственные мощности фабрики радиоэлектронной аппаратуры в связи с возросшим спросом на продукцию в рамках гособоронзаказа и импортозамещения. Это позволит к концу 2023 г. увеличить объем производства изделий на 33%. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Для расширения производства фабрики радиоэлектронной аппаратуры концерн «Созвездие» увеличивает парк оборудования за счет установки новых многофункциональных фрезерных и токарных обрабатывающих центров. Это позволит нарастить объемы производства продукции, обеспечит высокое качество изделий и своевременность поставок.

«В «Созвездии» реализуются программы расширения производственных мощностей, продиктованные возросшими потребностями оборонного комплекса страны. Уже в I квартале 2023 г. объемы производства нашей фабрики увеличились на 27% по сравнению с аналогичным показателем 2022 г. Новое оборудование позволит выполнять работы еще более эффективно и в более сжатые сроки», – сказал генеральный директор управляющей организации концерна «Созвездие» Сергей Панков.

Фабрика радиоэлектронной аппаратуры концерна «Созвездие» - это комплекс замкнутого цикла производства. Фабрика обеспечивает потребности концерна в комплектующих и готовых сложных радиоэлектронных изделиях как военного, так и гражданского назначения. На предприятии осуществляются фрезерные, токарные, прессовые работы, шлифовка, лазерная и гидроабразивная резка, изготовление деталей на обрабатывающих центрах, термообработка, штамповка, гальваническое покрытие, монтаж кабельной сети, сборка и монтаж радиоэлектронной радиоаппаратуры, ее установка в подвижные базы.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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