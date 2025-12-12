Разделы

Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE разработал новый метод лазерной сварки стекла

Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline), разработчик и производитель лазерной техники, объявила о создании инновационного метода лазерной сварки стекла. Новая технология позволяет соединять стекло со стеклом и с металлами.

В отличие от традиционных методов, в нем не используются клеи или классическая диффузионная сварка. Отсутствие клеевых материалов обеспечивает стабильность и долгий срок службы соединения даже при воздействии ультрафиолетового излучения, что позволяет использовать технологию для передовых технологических производств.

Вместо этого применяются коротковолновые лазерные источники, способные точно сваривать материалы в локализованной области в 30 мкм, обеспечивая надежное и долговечное соединение. Минимальное тепловое воздействие в процессе такой сварки исключает деформации и повреждения, что особенно важно при изготовлении точных приборов и датчиков в медицине, оптике и лазерных комплексах.

Сварные соединения отличаются высокой механической прочностью в широком диапазоне температур, от -10° до +60° C. При этом прочность сварных швов стекла со стеклом, созданных по новой методике VPG LaserONE, соответствует характеристикам основного материала.

Главное преимущество технологии — отсутствие сколов и трещин на обрабатываемом материале. Технология реализована на новой установке лазерной микрообработки FL-Micro, сочетающей прецизионную механику и малый размер лазерного пятна, что позволяет выполнять сварку сложных контуров с минимальным локальным нагревом — недостижимым при традиционной диффузионной сварке.

«Разработанная нашими инженерами уникальная промышленная технология лазерной сварки стекла со стеклом и металлами нового поколения уже сегодня меняет представления о возможностях промышленной обработки. Она найдет свое применение в таких областях как приборостроение, микроэлектроника, микрофлюидика и медицинские устройства. Минимальное температурное воздействие, гибкость и быстрота процесса позволяют сформировать сварные соединения лучше по качеству,чем при традиционных способах. Данная технология полностью готова к внедрению на производстве для наших Заказчиков», – отметил Максим Мурзаков, руководитель проектов компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

