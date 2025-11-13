«Инферит» представила линейку новых компьютеров

Вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline), производство которого расположено в подмосковном Фрязино, наладил выпуск новой линейки компьютеров на базе оперативной памяти DDR5.

В новой линейке три модели: TechDesk AS2071S/R, TechDesk AD7151S/R и TechDesk VT5011S/R. Все могут комплектоваться по-разному — в зависимости от требований конкретного заказчика. На выбор: чипсеты Intel H610, B760 и H770, дискретные видеокарты 50 серии Nvidia, варьируемый объем оперативной памяти (до 192 ГБ), а также разная плотность дисковых подсистем.

Компьютеры объединяет общая платформа, собранная на базе оперативной памяти DDR5 и процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake 12–14 поколений. Этот современный, технологически продвинутый тандем сочетает энергоэффективность 10-нм литографии и производительность, достигнутую за счет частот памяти и процессоров — до 5600 МГц и 6 ГГц соответственно.

Несмотря на унификацию, системы созданы для разных задач:

TechDesk AS2071S/R — компактный, спроектирован для небольших рабочих мест. Устанавливается вертикально, горизонтально или как подставка для монитора. При скромных размерах предлагает до 3 M.2-устройств, 2 x SATA. Имеет 4 x USB Type-A и 2 x 3.5-мм комбинированных аудио-разъема на лицевой панели.

Поддерживает 4K-мониторы с частотой развертки 120 Гц и комплектуется памятью DDR5 с частотой 5600 МГц. На борту — процессоры Intel с теплопакетом до 125 Вт.

TechDesk AD7151S/R — система в корпусе формата Mini Tower. Создана для более сложных задач, поэтому внутри — процессоры с увеличенным до 95 Вт теплопакетом и расширяемая до 96 ГБ оперативная память DDR5 с частотой до 5600 МГц. Конфигурация может оснащаться накопителями SATA 3.5" HDD, SATA 2.5" HDD/SSD и NVMe с интерфейсом M.2 PCI-E Gen4x4.

На передней панели — 2 x USB Type-A 3.2 Gen1, 2 x USB Type-A 2.0, 3 x 3.5-мм для подключения наушников, микрофонов и гарнитур. За графику отвечают встроенное видеоядро с поддержкой 120-Гц мониторов и 4K-разрешением либо дискретная видеокарта Nvidia 50 серии.

TechDesk VT5011S/R — мощная рабочая станция для профессионалов видеомонтажа, 3D-визуализации и моделирования. Строится на базе флагманских процессоров Intel — Intel Alder Lake, Raptor Lake, дискретных видеокарт Nvidia GeForce RTX 5070 и оперативной памяти DDR5 с частотой до 5600 МГц. Объем последней опционально наращивается до 192 ГБ.

Система собирается в объемном корпусе формата Midi Tower с продвинутой системой охлаждения и панелью прецизионного управления подачей воздуха. Вмещает до 4 x 3.5″ HDD и до 6 x 2.5″ HDD/SSD, имеет встроенный в лицевую панель картридер для работы с медиа без дополнительных устройств.

Вендор обеспечивает сервисную поддержку всей техники в течение 1 года с возможностью расширения до 3 лет. Опционально компьютеры поставляются с предустановленной ОС «МСВСфера» от «Инферит ОС».

«Выпуск новых моделей компьютеров на базе оперативной памяти DDR5 — показатель того, что "Инферит" не только на верном пути к технологической независимости, но и идет в ногу с международными ИТ-компаниями. Теперь наши заказчики из госсектора и корпоративного сегмента могут получать современные решения, которые не уступают зарубежным аналогам», — сказал Андрей Ильичёв, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» («Инферит», кластер «СФ Тех» ГК Softline).