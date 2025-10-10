Система АРМ Micro D4 от «Инферит» — в реестре отечественной продукции Минпромторга

Автоматизированное рабочее место Inferit Micro D4 от вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline), производство которого расположено в подмосковном Фрязино, теперь в реестре отечественной продукции Минпромторга России (№ 10713084). Это подтверждает соответствие оборудования всем требованиям технологической независимости. Об этом CNews сообщили представители Softline.

АРМ — линейка десктопных компьютеров для обустройства Автоматизированного Рабочего Места. Укомплектовываются широким набором периферийного оборудования на выбор: от сетевых фильтров, принтеров и МФУ до веб-камер, мышек и клавиатур.

Inferit Micro D4 — устройство АРМ-серии, сконструированное с прицелом на эргономику рабочего места дома или в офисе. Основная мысль — заключить высокую производительность в корпусе как можно меньшего размера. По этой причине система строится на базе сверхкомпактной материнской платы форм-фактора mITX с чипсетом Intel H610 производства «Инферит». Несмотря на миниатюрные размеры, она поддерживает процессоры Intel с архитектурами Alder Lake и Raptor Lake, несет на своем борту два слота для модулей DDR4-памяти и систему питания CPU.

В базовой комплектации Inferit Micro D4 предлагает один модуль быстрой оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и один SSD-накопитель. Эти объемы можно нарастить до 64 ГБ в случае ОЗУ и до 12 ТБ, если говорить о дисковой подсистеме. Также компьютер опционально оснащается мониторами с диагоналями 21–32″, отдельными Wi-Fi + Bluetooth-модулем и антеннами, клавиатурой, мышью, DVD-RW приводом, МФУ, принтером, ИБП и сетевым фильтром.

Вся компьютерная техника «Инферит» поставляется с операционной системой «МСВСфера» собственной разработки. ОС включена в реестр Минцифры и отвечает всем требованиям безопасности российских регуляторов и современного бизнеса.

«Включение АРМ Micro D4 в реестр Минпромторга — не просто формальность, а важный шаг вперед: теперь "Инферит" получает ключ к участию в государственных проектах и тендерах, а сам факт включения становится знаковым признанием — наша техника соответствует самым строгим требованиям и высоким стандартам российской ИТ-индустрии», — отметил Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» («Инферит», кластер «СФ Тех» ГК Softline).