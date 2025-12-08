Рабочая станция Tower D4 производства «Инферит» получила реестровый номер Минпромторга

Рабочая станция Tower D4, собранная на заводе отечественного ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline), занесена в реестр Минпромторга России (реестровый номер №10732068). Получение записи подтверждает, что оборудование полностью соответствует требованиям технологической независимости.

Новый Tower D4 — это флагманское решение на базе платформ с сокетами Intel LGA 1700 и памятью стандарта DDR4 с объемом до 128 ГБ. Поддерживает любые процессоры Intel 12–14 поколений с архитектурами Alder Lake и Raptor Lake. На выбор три разных варианта материнских плат с чипсетами H610, B760 и H770.

Система собрана в объемном корпусе формата Midi Tower с развитой вентиляцией и большим количеством внутренних отсеков для наращивания плотности дисковой подсистемы. Всего можно установить до 4 x 3.5″ HDD и 6 x 2.5″ HDD/SSD. На передней панели — контроллер обдува внутренних компонентов, встроенный картридер и несколько разъемов: 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 2.0, 2 x 3,5-мм.

Базовая версия Tower D4 выводит графику с помощью встроенного в процессоры Intel видеоядра. Поддерживает мониторы с разрешением до 4K и частотой развертки 120 Гц. Опционально система поставляется с дискретными GPU 50-й серии от Nvidia, такой вариант будет востребован у специалистов видеомонтажа, 3D-моделирования, визуализации и геймеров.

По требованию Tower D4 поставляется с предустановленными операционными системами «МСВСфера» разработки «Инферит ОС» и Windows. Гарантийный срок — 1 год либо 3 года в рамках расширенного сервисного пакета.

«Tower D4 — серьезное решение для требовательных профессионалов, и его выпуск в серию говорит о том, что «Инферит» готов закрывать потребности рынка в высокопроизводительных и надежных отечественных платформах. Появление рабочей станции в реестре Минпромторга — еще одно тому подтверждение», — отметил Андрей Ильичёв, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).