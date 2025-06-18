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Робот-хирург из Индии совершил первую операцию на сердце. Его создатели хотят вытеснить американцев с рынка

Представители компания SS Innovations International сообщили о знаменательном событии, впервые проведена роботизированная операция на сердце с использованием хирургической роботизированной системы SSi Mantra 3. Руководство индийской компании планирует вытеснить с рынка американского производителя Intuitive Surgical с их продуктом «da Vinci».

Первая операция

Роботы-хирурги из Индии совершили первую операцию на сердце, пишет The Robot Report. Производитель выводит на рынок конкурента хирургической системы, которую производят в Intuitive Surgical.

Представители компании SS Innovations International, разработчик хирургических роботов, сообщили о том, что в больнице Interhospital в Гуаякиле (Эквадор) 8 июня 2025 г. была проведена первая роботизированная кардиохирургическая операция с использованием системы SSi Mantra 3. Роботизированная операция по закрытию дефекта межпредсердной перегородки устранила отверстие между двумя верхними камерами сердца пациента.

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YouTube - SS Innovations International
Роботы-хирурги из Индии совершили первую операцию на сердце, производитель хочет вытеснить с рынка американцев с «da Vinci»

Руководство SS Innovations International, по всей видимости, нацелено на конкуренцию с американской системой т.е. с робот-ассистированной хирургической системой da Vinci Surgical System (da Vinci). В июне 2025 г. система «da Vinci» является доминирующей на рынке роботизированной хирургии. Робот «da Vinci» занимает значительную часть рынка роботизированной хирургии, особенно в США, где его доля составляет более 80%. В Европе также широко используется эта система. В Китае, хотя есть и другие разработчики, «da Vinci» доминировал на местном рынке до появления аналогов. В России установлено 25 хирургических систем «da Vinci» (в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Краснодаре, Ростове-на-Дону и на о. Русский).

SSi Mantra 3 — это модульная многорукая система с интуитивно понятным интерфейсом. В июне 2025 г. ее технические характеристики включают три-пять модульных роботизированных манипуляторов, эргономичный командный центр хирурга, большой 3D-монитор 4K, сенсорный монитор для отображения информации о пациенте и возможность наложения 3D-моделей на диагностические изображения. Роботизированная система использует более 40 типов роботизированных эндохирургических инструментов для различных специализаций, а клиническая эффективность системы уже подтверждена в Индии. Роботы-хирурги уже применялись в рамках общей хирургии, урологии, гинекологии, кардиологии, гастроэнтерологической и торакальной хирургии, хирургии головы, шеи и груди, а также в пластической хирургии.

«Опыт был хорошим, с этим оборудованием было очень легко обращаться и манипулировать, а результаты были эффективными. Пациент уже поправляется», — сказал в своем заявлении кардиоторакальный хирург из SS Innovations International Хуан Зунига (Juan Zuniga), который проводил операцию на сердце. Он подчеркнул простоту управления системой SSi Mantra 3 и эффективность результатов, подтвержденных эхокардиографией, показавшей полное закрытие дефекта.

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YouTube - SS Innovations International
SSi Mantra 3

Эта процедура знаменует собой переход эквадорской больницы, первой в Южной Америке установившей робот SSi Mantra 3, к сердечно-сосудистой хирургии с помощью этой системы. По словам представителей компании-разработчика системы SSi Mantra 3, с момента установки системы в больнице проводились и другие сложные операции.

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Цифровизация

По данным The Robot Report, 80 систем SSi Mantra 3 установлены в 75 больницах Индии и других стран. В мае 2025 г. сотрудники SS Innovations International заявили, что с помощью SSi Mantra было проведено более 4 тыс. роботизированных операций без каких-либо осложнений, травм или смертельных исходов. Этот рубеж включает в себя более 100 видов операций, в том числе около 215 кардиологических.

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YouTube - SS Innovations International
Роботизированная хирургическая система, разработанная компанией SS Innovations International

SS Innovations International — это медицинская технологическая компания, основанная доктором Судхиром Шриваставой (Sudhir Srivastava). Компания специализируется на разработке и производстве хирургических роботов, в частности, системы SSi Mantra. Руководство компании считает, что сможет выделиться на фоне лидера рынка робототехники Intuitive Surgical с помощью технологически продвинутой системы SSi Mantra 3, которая будет доступна по цене большему числу пациентов во всем мире.

Выход на рынки США и Европы

В компании SS Innovations International заявили, что намерены получить европейский сертификат в конце 2025 г. и разрешение на продажу от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) в первой половине 2026 г. В июле 2025 г. компания-разработчик планирует подать в FDA запрос на классификацию системы SSi Mantra 3 по нескольким хирургическим показаниям.

Финансовые показатели

Акции SS Innovations International начали торговаться на бирже Nasdaq в апреле 2025 г., поскольку индийская компания стремится к глобальному расширению.

Производитель роботов сообщил об увеличении выручки за I квартал 2025 г. на 41% по сравнению с 2024 г. до $5,1 млн. Квартальный чистый убыток сократился до $5,7 млн с $9,8 млн.

Первый в мире пациент у робота

В 1985 г. мужчину в возрасте 52 лет поместили в компьютерный томограф. Ему вскрыли череп и ввели в мозг тонкую иглу для забора образца ткани. В этой операции хирургам помогал манипулятор PUMA 200, созданный для работы на конвейерах General Motors.

Врач-хирург Сан Квон (Yik San Kwoh), который все это затеял, и фотомодель Джеки Киранофф (Jackie Kiranoff). Это было первое применение робота в хирургии.

Промышленный манипулятор понадобился тогда для точного позиционирования и удержания направляющей трубки, через которую вводилась игла. Сама же операция закончилась благополучно, но представители General Motors не оценили самодеятельность и запретили использовать PUMA в хирургии. Скорее всего, из-за репутационных и юридических рисков, как считали в General Motors, компания могла прославиться, как производитель роботов-убийц.

Антон Денисенко

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