«Электронные офисные cистемы» расширяет международное сотрудничество со странами Африки

Компания «Электронные офисные системы» планирует наладить сотрудничество в области разработки и внедрения систем автоматизации документооборота и управления информацией с Республикой Конго. Об этом CNews сообщили представители «Электронных офисных систем». Предложения компании по этому вопросу были озвучены на шестом заседании Межправительственной Российско-Конголезской смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле.

Заседание комиссии прошло 21-23 сентября 2022 г. в Браззавиле. Российскую делегацию возглавлял Первый заместитель министра энергетики России П.Ю.Сорокин, конголезскую – Министр по международному сотрудничеству и развитию государственно-частного партнерства Республики Конго Д.К.Сассу-Нгессо.

В ходе заседания стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем сотрудничества стран и определили перспективы дальнейшего развития двухсторонних отношений. В протоколе, подписанном по итогам данной встречи, зафиксировано намерение ЭОС наладить сотрудничество в сфере разработки и внедрения СЭД/ECM-решений.

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«Экспорт отечественных ИТ-решений, поиск новых рынков сбыта – одно из необходимых условий эффективного развития отечественной экосистемы. В последние годы мы наблюдаем потенциальную заинтересованность в инновационных технологических решениях в странах Азии, Африки и Латинской Америки. В свою очередь, опыт и экспертиза нашей компании позволяет уверенно предлагать решения задач в сегменте CЭД/ECM любого масштаба, включая государственные программы цифровизации. Отдельная благодарность российскими коллегам за возможность обсуждения и, особенно, экспертам отдела Стран Африки Минэкономразвития и отдела Экваториальной Африки МИД России. Их знания опыт помогли лучше понять и структурировать контакты с представителями ИТ-компаний и государственных организаций Республики Конго», – комментирует руководитель направления ECM-решений Группы «Электронные офисные системы» Сергей Полтев.​