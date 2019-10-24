Российское ПО «МойОфис» будет экспортироваться в ДР Конго

На форуме «Россия-Африка», который проходит в Сочи (23-24 октября 2019 года), состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и партнерстве между Правительством Демократической Республики Конго и компанией «Новые облачные технологии». Подписание состоялось при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в лице министра Константина Носкова и замминистра Михаила Мамонова.

Договор предусматривает возможность передачи лицензий офисного пакета «МойОфис», поддержки создания государственных и корпоративных облачных инфраструктур внутри ДР Конго, а также поддержки образовательных инициатив.

МойОфис — российское программное обеспечение для коммуникаций и совместной работы с документами на любых технологических платформах, которое обеспечивает полный контроль над данными на стороне частного бизнеса или государства.

В состав экосистемы МойОфис входят: кросс-платформенные приложения для работы с текстом, таблицами, презентациями, а также с электронной почтой, календарем и контактами, облачное решение для хранения данных и совместной работы с документами, мобильные приложения для смартфонов, специальная бесплатная версия для школьного и дошкольного образования.

Решения «МойОфис» способны обеспечивать безопасную работу с данными внутри государственных и корпоративных облаков. Технологии «МойОфис» взаимодействуют со сторонним ПО на любых устройствах и могут автоматизировать бизнес-процессы в компаниях любого уровня. Пользователи могут работать как с компьютеров и ноутбуков, так и со смартфонов и планшетов. Поддерживаются все популярные операционные системы.

Для образовательных учреждений предлагаются специальные версии программного обеспечения «МойОфис Образование». В них встроен дополнительный функциональный модуль, который может быть индивидуально настроен учителем в соответствии с тематикой конкретного урока. Для школ и структур дошкольного обучения такая версия предлагается на бесплатной основе. Высшие учебные заведения могут приобрести все продукты компании с существенными скидками до 93% от коммерческой стоимости.

«Правительство Демократической Республики Конго одним из первых в Африке взяло курс на цифровую трансформацию государственных структур и начало работу по переоснащению собственного парка техники и модернизации информационных систем, а также прикладывает серьезные усилия в развитие системы образования в стране. Мы заинтересованы в использовании безопасного российского программного обеспечения МойОфис для совместной работы с документами. Оно обладает высоким уровнем защиты от несанкционированного доступа к данным и гибкими интеграционными возможностями», — сказал Видей Чипанда Чиманга, советник Президента Демократической Республики Конго по стратегическим вопросам.

«Демократическая Республика Конго — страна с огромным потенциалом. Ее населяют молодые и активные люди в возрасте от 13 до 25 лет, которые нуждаются в получении образования и готовы прикладывать серьезные усилия для дальнейшего развития своей страны. По оценкам экспертов, к 2025 году в Африке будет более 200 млн компьютеров и 300 млн смартфонов. Необходимо уже сейчас закладывать основы безопасной инфраструктуры, развивать цифровой суверенитет страны и бизнеса, а также активизировать работу по обучению населения компьютерной грамотности. МойОфис позволяет начать решение этих задач прямо сейчас», — отметил Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Новые облачные технологии».

«Африка — одно из перспективных направлений для экспорта российских технологий. Министерство прилагает значительные усилия для создания благоприятных условий развития российского бизнеса в регионе и поддерживает инициативы частных компаний. Контракт с Демократической Республикой Конго — яркое тому подтверждение. Надеемся, что пользователи по достоинству оценят качественные российские IT-решения», — сказал Константин Носков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.