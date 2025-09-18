Разделы

Лейзгольд Илья


УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 Автосубтитры на русском, белорусском, татарском, башкирском и ещё 80 языках: «Мовавика Видео» расширила ИИ-функциональность 1
10.12.2024 Исследование компании «Мовавика»: как зарабатывают российские видеоблогеры после отключения рекламы на YouTube 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лейзгольд Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Movavi - Мовавика 31 2
Google LLC 12092 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 315 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4352 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16562 1
Видеоредактор - Video Editor 110 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3043 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7615 1
Data monetization - Монетизация данных 1765 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11098 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 204 1
МТС - NUUM 35 1
VK - Яндекс.Дзен 214 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1875 1
Google YouTube - Видеохостинг 2850 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1065 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3116 1
Зоология - наука о животных 2749 1
