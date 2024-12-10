Исследование компании «Мовавика»: как зарабатывают российские видеоблогеры после отключения рекламы на YouTube

Команда видеоредактора «Мовавика» совместно с независимым исследовательским агентством O+K Research изучили, какое видео с какими целями и для каких площадок монтируют российские контент-мейкеры. В исследовании принимали участие жители городов-миллионников, монтировавшие видео на компьютере не менее шести раз за прошедшие полгода. Об этом CNews сообщили представители компании «Мовавика».

Главный вывод исследования – монтаж видео перестал быть просто хобби. Абсолютное большинство опрошенных монтирует видео с целью заработка: 76% планируют или уже получают доход.

Среди тех, кто получает доход от своих видеороликов, 43% зарабатывают монтажом на заказ, 41% – на личных блогах, а 16% используют видео для продвижения своего бизнеса.

После замедления YouTube видеоблогеры активно размещают ролики на «VK Видео» – эту платформу предпочитают 64% опрошенных. Чуть больше половины – 53% – продолжают публиковать видео на YouTube, на третьем месте I********, его отметили 37% респондентов.

«Несмотря на решение Google об отключении монетизации для российских Youtube-каналов, интерес пользователей к созданию видеоконтента продолжает расти. Большую роль тут играют российские видеоплатформы, развивающие свои инструменты для монетизации. Результаты исследования показывают, что помимо «VK Видео», почти треть респондентов использует для публикации видеороликов Rutube, «Яндекс.Дзен» и «Одноклассники», а видеоплатформу МТС Nuum, запущенную менее года назад, отмечают среди своих площадок уже 7%», — отметил Илья Лейзгольд, продуктовый маркетолог видеоредактора «Мовавика».

По данным видеоредактора «Мовавика», самый распространенный формат монтируемых на компьютере видео – короткие ролики до пяти минут (71%). При этом почти треть пользователей создает именно вертикальные видео, которые популярны в социальных сетях. Самая непопулярная категория – видео длиннее 30 минут, их монтирует лишь 10% контентмейкеров.

Чаще всего пользователи редактируют семейные видео (42%), вторые по популярности – видео для личных блогов (35%), замыкают тройку лидеров видео про путешествия и животных – их монтируют 28% респондентов соответственно.