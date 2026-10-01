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Конструктор для видеороликов: в российском видеоредакторе «Мовавика» появились настраиваемые шаблоны

Российский разработчик программ для монтажа «Мовавика» представил свежую версию видеоредактора «Мовавика Видео». Главная новинка — шаблоны, которых нет в других видеоредакторах: каждый шаблон состоит из блоков, которые можно менять местами и настраивать. Об этом CNews сообщили представители компании «Мовавика».

Шаблоны в «Мовавика Видео» — это готовые, профессионально смонтированные проекты с переходами, музыкой и текстовыми вставками. Пользователь добавляет свои видео или фото и получает качественно смонтированное видео гораздо быстрее, чем в других программах. Главная особенность в том, что каждый шаблон состоит из блоков — отдельных монтажных частей: заставок, коллажей, анимированных вставок и т. д. Переставляя их местами, меняя тексты и настраивая цвета, можно пересобрать любой шаблон под любую задачу — без долгого ручного монтажа.

«В других видеоредакторах шаблон для видео — это готовая форма, в которую можно только вставить свои ролики или фото. Так сложно сделать монтаж, который выглядит профессионально. Создавая наши шаблоны, мы хотели не просто дать пользователям быстрое готовое решение, но и сохранить свободу монтажа. Поэтому в новой версии «Мовавика Видео» шаблон можно использовать сразу, а можно пересобрать: поменять блоки местами, удалить лишние или добавить новые. Так автор сам решает, каким будет его ролик — и каждый раз быстро получает отличный, нешаблонный результат. Также перед запуском мы провели большое исследование и учли в шаблонах все самые популярные типы видео, которые монтируют пользователи: развлекательные ролики для соцсетей, праздничные видео, промовидео для бизнеса, видеорезюме, ролики для учебы — с инфографикой и без. И это не финальный набор — мы будем регулярно пополнять нашу библиотеку шаблонов», — сказала Ирина Королева, директор по развитию компании «Мовавика».

Всего в программе «Мовавика Видео» 12 категорий шаблонов: «Влог», «Работа и бизнес», «Реклама и продвижение», «Обучение», «Семья и праздники» и др. Так пользователи найдут подходящую основу для ролика на любую тему.

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