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«Яндекс.Маркет» придумал новацию, которая приведет в ярость всех россиян. Придется платить особый побор с каждого заказа

«Яндекс Маркет» решил ввести сервисный сбор буквально с каждого заказа. Он фиксированный и составляет пока 20 руб., но нет гарантии, что в будущем его не повысят или не сделают гибким. У одного из сервисов «Яндекса», который в течение длительного времени был убыточным, уже есть опыт внедрения сервисного сбора, и он даже сумел доказать свою правоту в суде. Основные конкуренты «Маркета» пока не торопятся вводить сервисный сбор.

Помочь «Яндексу» деньгами

«Яндекс Маркет» вводит сервисный сбор с каждого сделанного заказа, сообщили CNews представители маркетплейса. Другими словами, россиян ставят перед фактом принудительных отчислений «Маркету» – эти деньги сервис будет реинвестировать в «расширение и поддержание технологической инфраструктуры» маркетплейса, заявили CNews его представители.

На текущем этапе размер сервисного сбора фиксирован и составляет 20 руб. за один заказ. Другими словами, каждый купленный на «Яндекс Маркете» товар автоматически станет дороже на 20 руб., и если в контексте какого-нибудь дорогостоящего инструмента или бытовой техники это не так заметно, то товары, которые сами по себе стоят, к примеру, не дороже 300 руб., станут ощутимо дороже в процентном соотношении.

Страдать будут не все. Пока что

Сервисный сбор будет «взиматься только за товары надлежащего качества, которые площадка доставила покупателю с соблюдением всех заявленных условий», сказали CNews представители маркетплейса. «И будет распространяться на все виды оплат и логистических схем», – добавили они.

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«Яндекс Маркет»
«Яндекс Маркет» - пока единственный маркетплейс из крупнейших в России, кто решился на такой непопулярный шаг

На начальном этапе «Яндекс Маркет» не будет внедрять сервисный сбор по всей России. Сначала новшество обкатают на жителях Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, а также пользователей сервиса, проживающих в Москве и Подмосковье.

«Постепенно количество городов будет расширяться», – сообщили CNews представители «Яндекс Маркета», не уточнив ни сроки распространения новшества, ни города, в которых он появится во вторую очередь. Редакция CNews обратилась в «Маркет» с вопросом о прогнозах сервиса по оттоку пользователей из-за столь непопулярной меры и ожидает ответа.

Все новое – это не совсем забытое старое

Технически, у «Яндекса» уже есть опыт по внедрению сервисного сбора, и этот опыт негативный – пользователи не жалели времени и сил и писали жалобы. Но «Яндекс» замешан здесь именно технически, потому что сервисный сбор в 2021 г. вел сервис доставки еды Delivery Club, который «Яндекс» забрал у холдинга VK в обмен на «Новости» и «Дзен» лишь в августе 2022 г.

С июня 2023 г. сервис носит название «Маркет Деливери». CNews писал, что возможная причина ребрендинга – это убыточность Delivery Club. В 2021 г. выручка Delivery Club составила 13 млрд руб., чистый убыток – 10,1 млрд руб. Напомним, что именно в 2021 г. сервис ввел сервисный сбор, но поправить положение он не помог – выручка к концу 2022 г. достигла 17,3 млрд руб., а убыток составил до 7,1 млрд руб.

Также сервисными сборами промышляют авиакомпании и железнодорожные перевозчики. Отели и гостиницы тоже нередко вводят сервисные сборы с постояльцев.

Судиться бесполезно

Сервисный сбор в Delivery Club на момент внедрения составлял от 1 до 29 руб., то есть был гибким и превышал размер нынешнего фиксированного сбора в «Яндекс Маркете». Пользователям не понравилось желание сервиса взимать с них дополнительные деньги – на это указывает жалоба в Роспотребнадзор, поступившая от одной из пользовательниц. Регулятор признал сервисный сбор нарушением ч.2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей, что наказывается штрафом до 20 тыс. руб.) и оштрафовал сервис на 10 тыс. руб.

Delivery Club решил обжаловать наказание. «Сервисный сбор – общепринятая мировая практика не только для сервисов доставки еды, но и для такси, туристических сервисов и e-commerce компаний из других сегментов, – говорится в заявлении сервиса. – Сервисный сбор – это не дополнительная услуга, а плата за функционал приложения, который имеет самостоятельную ценность и является результатом работы ИT-команды сервиса».

Арбитражный суд жалобу сервиса отклонил, но тот сдаваться не стал. В ноябре 2022 г. он через суд добился признания решения Роспотребнадзора незаконным.

Дурной пример пока не заразителен

К моменту выхода материала ни один крупный российский маркетплейс, за исключением «Яндекс Маркета» не располагал дополнительными поборами с покупателей в виде сервисных сборов. Более того, как минимум одна из крупнейших в стране площадок и вовсе пока не планирует внедрять подобные практики.

Разработчики начинают смотреть в сторону открытых LLM-библиотек
бизнес

«Ozon не взимает сервисный сбор с клиентов. Получение заказов в наших пунктах выдачи остается бесплатным во всех регионах, где мы работаем», – сообщили CNews представители Ozon.

С другой стороны, последний представитель «большой тройки» российских маркетплейсов не стал проливать свет на свое мнение относительно внедрения сервисного сбора. Представители Wildberries на запрос CNews отвечать отказались.

Геннадий Ефремов

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