Fossa-IT и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве

Минская компания «Фосса-ИТ» и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «Фосса-ИТ» получит возможность предоставлять своим клиентам продукты SimpleOne для автоматизации работы сервисных подразделений — ИТ, HR, АХО, юротдела и других.

Компания «Фосса-ИТ» основана в 2023 г. в Минске и специализируется на разработке индивидуального программного обеспечения и отдельных продуктов на платформах управления сервисами и аналитики данных. Компания предоставляет услуги по внедрению информационных систем в различных отраслях — ИТ, промышленности, финансах, образовании, страховании и здравоохранении. С февраля 2024 г. «Фосса-ИT» является резидентом парка высоких технологий Белоруссии.

SimpleOne — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов. Решения SimpleOne ориентированы на корпоративных и государственных заказчиков, заинтересованных в повышении эффективности бизнес-процессов за счет внедрения сервисного подхода и стремящихся к цифровой трансформации бизнеса. На базе платформы SimpleOne выпущены продукты ITSM, ITAM, SDLC и B2B CRM. Решения SimpleOne входят в реестр российского ПО и могут использоваться при импортозамещении.

Выбор в качестве партнера компании SimpleOne обусловлен имеющейся в команде «Фосса-ИТ» экспертизой разработки решений в области Service Management и желанием расширить ее, используя в качестве базы платформу SimpleOne.

«Сотрудничество с SimpleOne позволит нам предложить клиентам решения с полным набором функциональностей для автоматизации процессов в сервисных подразделениях. Помимо этого, развитые инструменты low-code кастомизации откроют для нас возможность разрабатывать специализированные решения на базе платформы для конкретных бизнес-задач клиентов», — сказал Николай Лойко, технический директор «Фосса-ИТ».

«Мы рады приобрести партнера с компетенциями в сфере автоматизации сервисных процессов на территории Республики Беларусь. "Фосса-ИТ" разделяет наше видение построения решений для управления ИТ и бизнес-сервисами. Рассчитываю, что экспертиза команды в совокупности с функциональными возможностями наших решений позволят реализовывать много интересных и сложных проектов», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.