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iRU расширяет сервисную программу: выезд инженера, оперативный ремонт и техническая поддержка.

Компания iRU расширяет сервисную программу «iRU Рядом», предлагая бизнесу новые решения для технического обслуживания. Сегодня у iRU более 180 сервисных центров в 100 городах России. Обновленная программа предусматривает быстрый доступ к технической поддержке: ответ на запрос поступает в течение пяти рабочих часов, а инженер может выехать на объект в течение 24 рабочих часов. Для серверных решений доступны несколько новых опций: удаленная диагностика и выделенная горячая линия инженерной поддержки, а также возможность удаленного подключения специалиста к серверному оборудованию через BMC для диагностики и настройки. Об этом CNews сообщили представители iRU.

Если устранить неисправность на месте невозможно, компания берет на себя доставку техники в сервисный центр. Средний срок ремонта устройств в авторизованных сервисных центрах составляет 10 рабочих дней, в зависимости от региона. Также предусмотрена ускоренная доставка запчастей в течение 24 рабочих часов. При этом в некоторых случаях возможно тестирование оборудования перед установкой, что помогает минимизировать простои.

Программа «iRU Data Secure» позволяет заменить неисправный накопитель без его возврата, что особенно важно для компаний, работающих с конфиденциальными данными.

Дополнительно iRU предлагает расширенные пакеты сервисных услуг, включая поддержку проектов на всех этапах — от формирования и отгрузки заказа до его установки на территории. В случае необходимости диагностика и ремонт могут быть проведены прямо на объекте клиента, без вывоза техники в сервисный центр.

Некоторые сервисные опции зависят от региона и требуют дополнительного согласования с представителями iRU, что позволяет компании учитывать специфику каждого клиента.

Помимо развития сервисных решений, iRU более 20 лет занимается производством компьютерной техники и инфраструктурных решений для бизнеса. В ассортименте компании — персональные компьютеры, ноутбуки, моноблоки, серверное оборудование и системы хранения данных. Продукция бренда разрабатывается и выпускается на подмосковных заводах.

«Мы видим, что для бизнеса в 2025 г. качественный сервис — это не просто дополнительная опция, а одно из ключевых требований, – отметили представители iRU. – Компании ожидают поддержку, которая соответствует лучшим мировым практикам: оперативную, предсказуемую, удобную. Программа «iRU Рядом» направлена на то, чтобы минимизировать простои, упростить процесс обслуживания и обеспечить бизнесу доступ к сервису международного уровня».

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