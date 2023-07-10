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«Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и сигареты с помощью биометрии

Для проверки возраста покупателя планируется использовать данные биометрии. Компания направила в Минцифры такой запрос. Ритейлер хочет сократить время обслуживания, а покупатели не хотят сдавать биометрические данные

Запрос в Минцифры

X5 Group, розничная торговая компания, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», направила в Минцифры запрос для разъяснения использования биометрических персональных данных для авторизации продажи алкоголя и табака на кассах самообслуживания (КСО). Факт подачи запроса подтвердил «Коммерсанту» директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов.

Такое использование биометрических персональных данных потребует обновления ПО, но позволит ритейлеру ускорить процессы и разгрузить сотрудников, которые обязаны проверять у покупателя паспорт, чтобы убедиться в достижении им 18-летнего возраста — российские законы № 171-ФЗ и № 15-ФЗ запрещают продажу алкоголя и табака несовершеннолетним.

Как к биометрии относятся пользователи услуг

Треть россиян нейтрально относятся к сдаче биометрических данных, еще 32% реагируют на эту процедуру скорее негативно — свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые представил руководитель департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих на пресс-конференции в ТАСС 4 июля 2023 г.

«Результаты опроса показывают, что среди россиян преобладает нейтрально-отрицательное отношение к сдаче биометрических данных: 34% относятся к ней безразлично, 32% — негативно», — сказал Андрей Даудрих. Среди причин негативного отношения приводятся четыре группы аргументов: вторжение в частную жизнь, нежелание и дефицит доверия, отсутствие нужды и недостаточная информированность.

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Фото: x5.ru
«Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и табак на кассах самообслуживания

Опыт использования биометрии

Технологии биометрической идентификации в различных секторах экономики активно развиваются во всем мире.

Так, в Индии к системе биометрической идентификации подключены более 1,2 млрд человек — то есть почти 99% взрослого населения страны. Они могут записаться к врачу, перевести деньги и открыть юрлицо без документов — с помощью отпечатков, радужки глаза и других индивидуальных параметров. Такие данные приводит ТАСС. В Китае без биометрии уже трудно представить себе жизнь — будь то проезд в метро, заказ еды или оплата налогов. По таком же направлении развиваются Индонезия, Сингапур, США, Мексика, Канада и другие государства.

В России с 1 июня 2023 г. вступил в силу закон «О единой биометрической системе». Как следует из документа, все организации, собирающие биометрию в коммерческие биометрические системы, должны передать эти данные в ЕБС.

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Техника

Биометрическая идентификация, то есть определение пользователя в единой базе на основе его уникальных биологических характеристик — отпечатков пальцев, радужки глаза, характеристик голоса и др. — отличается от биометрической аутентификации, когда биометрические данные выступают в роли пароля.

Единая биометрическая система (ЕБС) была запущена в 2018 г. по инициативе Центрального банка и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Для идентификации ЕБС использует два фактора: лицо и голос. Целью внедрения системы является повышение уровня доступности цифровых услуг в разных сферах: ритейле, государственных услугах, финансах, здравоохранении. Например, расплатиться по лицу можно в некоторых магазинах и кафе, а в московском метро — оплатить проезд.

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Фото: x5.ru
Для подтверждения возраста покупателя на кассах самообслуживания планируется использовать биометрические данные

Гарантии безопасности данных

На официальном сайте Минцифры даны разъяснения — без согласия граждан сбор любых биометрических данных невозможен. Собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина. Хранение данных в ЕБС надежнее, чем в коммерческих системах. ЕБС соответствует всем требованиям регуляторов в сфере информационной безопасности, уровень ее безопасности и надежность хранения данных постоянно проверяется и контролируется. Хранение биометрических данных в ЕБС обеспечит их надежную защиту.

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Документооборот

АО «Центр Биометрических Технологий» (ЦБТ) является оператором государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (ЕБС). Компания создана в соответствии с указом Президента РФ № 693 от 30.09.2022 и назначена оператором постановлением Правительства России от 16.12.2022 № 2326.

Сбор, хранение, обработка и проверка биометрических персональных данных ведется с учетом требований действующего законодательства России. В этом ЦБТ заверяет на своем сайте.

Анна Любавина

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