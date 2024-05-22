ИИ сможет предупредить о дожде отдыхающих в Сочи и в Москве или поругать их за курение в неположенном месте

NtechLab представляет новое направление продуктов — видеоаналитику на основе ИИ с управляющим воздействием с помощью речи. Сервис может не только выявить правонарушение с помощью машинного зрения, но и предупредить голосом о недопустимости таких действий. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Проект планируется запустить в пилотном режиме в Москве, Нижнем Новгороде, Крыму, Севастополе, Мурманске, Архангельске и на территории образовательного центра «Сириус».

В зависимости от задач можно установить разные сценарии реагирования на события, а также голоса и стиль общения: приветственный, официальный, предупреждающий или предписывающий.

Например, в парке сервис зафиксировал курение или катание на скутерах в неположенном месте — искусственный интеллект вежливо сообщит нарушителям о недопустимости таких действий. Также ИИ, к примеру, может предупредить отдыхающих о надвигающемся дожде.

На производстве такая система предупредит о необходимости надеть средства индивидуальной защиты, если заметит, что рабочий вошел в опасную зону без них. Или в предписывающем стиле сообщит о необходимости покинуть площадку в случае возникновения опасности.

«Это новый этап развития аналитики на базе ИИ. По мере роста числа видеокамер объем изображений с правонарушениями и инцидентами растет. И, конечно, оператор не успевает на них реагировать. В данном случае ИИ это может делать самостоятельно, сообщая голосом о недопустимости действий. Это значительно снизит нагрузку на операторов систем видеонаблюдения, которые смогут сконцентрироваться только на серьезных событиях», — сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

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NtechLab — разработчик решений для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта. Компания реализовала масштабные проекты для государства и бизнеса в 34 странах и 62 регионах России, разрабатывая решения для «умных» городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер.