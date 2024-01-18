Оборудование АТОЛ теперь принимает платежи в ПВЗ

ИТ-компания АТОЛ разработала модуль для ПО «АТОЛ Sigma», позволяющий принимать оплату товаров в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Эта опция доступна благодаря интеграции с сервисами «Продуман» и MultiPoint, которые работают с рядом маркетплейсов и логистических компаний, среди которых Ozon, Boxberry, DPD, «Яндекс Маркет», ПЭК и др.

Модуль позволяет сотрудникам ПВЗ принимать наличные и безналичные платежи за доставленный товар в соответствии с законом №54-ФЗ. Также интеграция с сервисом предоставляет возможность осуществлять продажу маркированных товаров — воды, обуви, шуб и т.д. При реализации товара касса отправляет все необходимые данные в «Честный знак». Помимо этого, в пункте выдаче заказов появляется возможность продажи собственной продукции.

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Модуль станет доступным после установки «АТОЛ СТБ 5» или устройства линейки «АТОЛ Sigma» в ПВЗ, где требуется оплата на месте.

Сергей Капацевич, директор по продукту «АТОЛ Sigma», сказал: «Объём онлайн-торговли каждый год продолжает расти. У многих маркетплейсов и интернет-магазинов есть необходимость в развитии сети пунктов выдачи заказов, где клиенты смогут забирать и оплачивать свои покупки. Новый модуль АТОЛ позволяет автоматически интегрироваться сразу с несколькими маркетплейсами и логистическими компаниями. Сотрудник ПВЗ в режиме реального времени может отправлять поступающие заказы на кассу и принимать оплату за них».