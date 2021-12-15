«Атол» выпустила решение для автоматической проверки срока годности товаров на кассе магазина

«Атол» объявила о выпуске первого на рынке решения для автоматической проверки срока годности товаров на кассе магазина. Теперь касса просто не позволит продавцу пробить чек на просроченные продукты. Это стало возможным благодаря интеграции программного обеспечения касс «Атол Sigma» с системой «Честный знак». На сегодняшний день проверить срок годности можно только у одной категории товаров: молочные продукты. В будущем этот список может расшириться.

Молочная продукция входит в список категорий товаров, подлежащих обязательной маркировке. Это означает, что производитель обязан наносить на каждую единицу товара специальный код маркировки, который в дальнейшем позволяет отслеживать движение этого товара от производителя к дистрибьюторам и в магазины. Прямо в магазине любой покупатель может проверить этот код с помощью приложения «Честный знак» на своем смартфоне и узнать, не является ли товар подделкой, кем он был произведен, каков его состав и т.д. В момент продажи кассир сканирует такой штрих-код и товар выбывает из системы маркировки.

Теперь одновременно с этим касса «Атол Sigma» будет проверять, не истек ли срок годности товара, и блокировать возможность продажи в случае, если продукт просрочен. «Это позволит продавцам защитить потребителей от испорченных товаров, снизить количество негатива, а в будущем — автоматизировать управление остатками, чтобы вовремя реализовывать продукты с подходящим к концу сроком годности (в том числе проводить акции на такие товары, пока они еще свежие) и улучшить свою репутацию в глазах клиентов», — сказал директор по продукту «Атол Sigma» Сергей Капацевич.

В 2022 г. торговые организации обязаны будут выводить молочную продукцию из оборота с помощью контрольно-кассовой техники. С помощью решения «Атол» ритейл может уже сейчас обновить функциональность своих касс и заранее подготовиться к новым правилам. А заодно воспользоваться возможностью обезопасить покупателей от покупки товаров с истекшим сроком годности.

Как отмечают в компании «Атол», срок годности молочных продуктов невозможно «зашить» прямо в код маркировки, потому что в большинстве случаев упаковка производится отдельно, и типография не может знать, когда именно будет произведен продукт. Но уже после нанесения средств идентификации (код маркировки в машиночитаемой форме) на товары производитель или импортер отправляет данные каждого кода с указанием срока годности в систему «Честный знак», где они доступны для продавцов и покупателей.