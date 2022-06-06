Softline и Cyberpeak объявили о заключении партнерства

Глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов Softline включил в свой портфель решений по информационной безопасности российскую DCAP/DAG-систему «Спектр», которая является разработкой компании Cyberpeak («Сайберпик»). Партнерство с отечественным разработчиком позволит клиентам Softline решить стратегическую задачу по усилению корпоративных систем информационной безопасности в части защиты файловых хранилищ, за которую традиционно отвечают DCAP/DAG-системы. Это стало особенно актуально в свете новостей о росте атак с целью получения важных коммерческих данных.

В рамках партнерства уже проходят пилотные внедрения и промышленные реализации DCAP/DAG «Спектр». Сейчас компании занимаются проработкой нескольких крупных проектов и наращиванием экспертизы по решению внутри Softline.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с Softline – одним из крупнейших глобальных провайдеров, который имеет большую распределенную партнерскую сеть в России, и чьи специалисты обладают высокими профессиональными компетенциями. Наше сотрудничество открывает большие перспективы для вывода DCAP/DAG «Спектр» не только на российский, но и на зарубежные рынки», – отметил Алексей Сухов, коммерческий директор компании Cyberpeak.

Как быстро и без потерь перейти на отечественную IdM-систему: план действий Импортонезависимость

«Спектр» – решение, созданное для российского рынка информационной безопасности, что на данный момент делает продукт максимально востребованным среди широкого круга наших клиентов. Система закрывает большое количество задач департаментов ИБ в части защиты неструктурированных данных, классификации данных, анализа прав и аудита доступа. Кроме того, система включена в реестр российских программ для ЭВМ и БД», – сказала Дарья Тимофеева, руководитель группы развития новых направлений департамента информационной безопасности в компании Softline.