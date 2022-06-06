Разделы

Безопасность Ритейл Дистрибуция
|

Softline и Cyberpeak объявили о заключении партнерства

Глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов Softline включил в свой портфель решений по информационной безопасности российскую DCAP/DAG-систему «Спектр», которая является разработкой компании Cyberpeak («Сайберпик»). Партнерство с отечественным разработчиком позволит клиентам Softline решить стратегическую задачу по усилению корпоративных систем информационной безопасности в части защиты файловых хранилищ, за которую традиционно отвечают DCAP/DAG-системы. Это стало особенно актуально в свете новостей о росте атак с целью получения важных коммерческих данных.

В рамках партнерства уже проходят пилотные внедрения и промышленные реализации DCAP/DAG «Спектр». Сейчас компании занимаются проработкой нескольких крупных проектов и наращиванием экспертизы по решению внутри Softline.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с Softline – одним из крупнейших глобальных провайдеров, который имеет большую распределенную партнерскую сеть в России, и чьи специалисты обладают высокими профессиональными компетенциями. Наше сотрудничество открывает большие перспективы для вывода DCAP/DAG «Спектр» не только на российский, но и на зарубежные рынки», – отметил Алексей Сухов, коммерческий директор компании Cyberpeak.

Как быстро и без потерь перейти на отечественную IdM-систему: план действий
Импортонезависимость

«Спектр» – решение, созданное для российского рынка информационной безопасности, что на данный момент делает продукт максимально востребованным среди широкого круга наших клиентов. Система закрывает большое количество задач департаментов ИБ в части защиты неструктурированных данных, классификации данных, анализа прав и аудита доступа. Кроме того, система включена в реестр российских программ для ЭВМ и БД», – сказала Дарья Тимофеева, руководитель группы развития новых направлений департамента информационной безопасности в компании Softline.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупнейший дистрибутор ИТ-оборудования стал полностью российской компанией

Россию постигли новые ограничения. Теперь производители смартфонов не поставляют их в долг, а требуют полную предоплату

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Gaming DM-MONG3410: игровой монитор с поддержкой разгона

Лучшие оптические микроскопы для детей: выбор ZOOM

Как узнать, что ваши пароли украли, и что с этим делать: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях
Показать еще