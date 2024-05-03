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МТС создает платформу для разработчиков продуктов и сервисов

МТС объявила о запуске платформы DevX – интегрированной среды разработки, использование которой в несколько раз увеличит скорость вывода на рынок новых продуктов и сервисов. Потенциальный экономический эффект от внедрения платформы в перспективе пяти лет составит более 6 млрд руб.

Запуск единой среды разработки позволит масштабировать стандарты работы на всех ИТ-специалистов экосистемы МТС, минимизировать количество рутинных операций на всех этапах – от проектирования до тестирования и развертывания систем. Разработчики получат удобные средства командной работы, преимущественно на базе open source решений. Прозрачность процессов позволит настроить инструменты измерения эффективности и управления разработкой, повысить скорость запуска новых продуктов и услуг и качество кода.

Качество разработки будет улучшено за счет набора обучаемых ML/AI-сервисов, реализованных в рамках интеллектуального ассистента разработчика. Он включает возможность трансляции с одного языка программирования на другой, автодополнение кода, генерацию документации, поиск и исправление ошибок в коде и другие функции на базе генеративного искусственного интеллекта.

Кроме того, платформа содержит инструменты для коллаборации и обмена опытом. DevX Platform будет применяться в работе над всеми ключевыми продуктами МТС.

«Запустив процесс перехода ИТ-решений экосистемы МТС на The Platform, мы поняли, что нам нужен не только единый технологический хаб, но и единая точка входа для разработчиков. Для бизнеса – это возможность контролировать эффективность разработки. Прогнозируемый экономический эффект от внедрения DevX Platform – более 6 млрд руб. в перспективе пяти лет. Для самих ИТ-специалистов – это удобная рабочая среда, которая содержит множество полезных инструментов», — сказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

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