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МТС вошла в топ-5 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

МТС вошла в топ-5 рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2022 г. Аналитики издания ежегодно оценивают выручку и штатную численность российских поставщиков ИТ-услуг, программного и аппаратного обеспечения, чтобы отразить состояние рынка и выделить наиболее перспективные направления.

Выручка МТС в сфере информационных технологий за 2022 г. составила 125,7 млрд руб., увеличившись на 29% год к году, а рост числа сотрудников составил 27%.

«Несмотря на вызовы, с которыми все мы столкнулись, прошлый год стал для МТС очень продуктивным. Количество экосистемных клиентов выросло до 14 млн, что на 27% больше, чем в 2021 г. – они обеспечили 45% B2C-выручки. Мы провели серьезную работу по части импортозамещения. Одним из главных достижений стал запуск технологической платформы The Platform. Переход на нее позволяет сократить время получения инфраструктуры с месяца до минуты, в четыре раза ускорить вывод новых продуктов на рынок, а также вдвое снизить затраты на ИТ, заменять устаревшие системы и продукты зарубежных вендоров. Всеми этими наработками мы уже начали делиться с партнерами. Благодарим организаторов рейтинга за признание наших успехов и дополнительную мотивацию вкладываться в развитие цифровой экосистемы МТС и российского ИТ-рынка в целом», – отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

По данным аналитиков CNews, в 2022 г. российский ИТ-рынок вырос почти на 9%, совокупная выручка участников рейтинга достигла 2,2 трлн руб. Особенно успешным год оказался для разработчиков ПО и интеграторов – в среднем они заработали на 28,5% больше. Количество специалистов, работающих в сотне крупнейших российских технологических компаний, увеличилось на 19%.

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