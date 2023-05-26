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МТС запустила первый в России сервис для удаленного тестирования

МТС запустила сервис удаленного тестирования мобильных приложений и web-сайтов Sunkey Toolkit. Проект не имеет аналогов в России, потенциальная прибыль от запуска продукта составит более 300 млн рублей.

Sunkey Toolkit входит в инфраструктуру The Platform и является первой в России системой удаленного тестирования мобильных приложений и сайтов на базе облака МТС. Sunkey Toolkit предоставляет концепцию «0 шагов» — ИТ-специалисты по клику получают удаленный доступ к физическому хранилищу телефонов и планшетов в системе МТС. Сегодня ассортимент девайсов включает более 300 моделей — от гаджетов прошлых десятилетий, до новинок китайской разработки. Минимальная стоимость тестового телефона в системе – 6 тыс. рублей, наиболее дорогие модели на рынке обойдутся в более чем 150 тыс. рублей. База постоянно пополняется, до конца года количество доступных девайсов превысит 1 тыс. экземпляров.

Ранее компаниям и командам разработчиков или тестировщиков приходилось закупать самостоятельно наиболее популярные гаджеты для проведения тестирований, при этом на редких моделях тесты зачастую не проводились из-за сложности и нерентабельности. Сегодня Sunkey Toolkit позволяет реализовывать проекты на широкой базе гаджетов с помощью двух режимов: через API и web-страницы. ИТ-специалисты могут тестировать web-приложения, web-сайты, мобильные приложения, а также проводить UI/visual тестирование, используя удаленный доступ к любым моделям гаджетов в системе МТС. Sunkey Toolkit поддерживает интеграцию с большинством актуальных сервисов — Jira, Git, Appium, Allure, SSO и многими другими.

Sunkey Toolkit позволяет не только сокращать время тестирования продукта на всех этапах готовности, но и повышать его качество. Благодаря Sunkey Toolkit ИТ-специалисты могут отслеживать ошибки тестируемых разработок и своевременно исправлять неполадки. До 60% ошибок выявляется благодаря доступу к сервису и наличию редких моделей гаджетов в системе. Помимо этого, Sunkey Toolkit уменьшает затраты на CAPEX (капитальные расходы) и ФОТ (фонд оплаты труда) — использование сервиса экономит до 30% времени тестировщиков и команд разработки.

Сегодня на российском рынке сервис не имеет аналогов. Особые отличительные механики — наличие русской раскладки клавиатуры, возможность тестирования нескольких устройств одновременно. Доступ к сервису Sunkey Toolkit могут получить команды разработчиков и тестировщиков по модели подписки.

На данный момент в компании МТС более 30 команд тестировщиков, продуктологов и разработчиков используют Sunkey Toolkit в ежедневной работе. В ближайшее время сервис будет доступен для внешнего использования.

«Sunkey Toolkit — это отличное решение для тестирования, благодаря которому проводить тесты можно быстрее, удобнее и сразу на большом количестве гаджетов. Сегодня наш сервис уже экономит время и ресурсы при тестировании приложений внутренними командами МТС. Экономия от использования сервиса составляет 160 часов в год на каждую команду разработки», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.

Токен: Kra247DuMРекламодатель: ПАО "МТС"ИНН/ОГРН: 7740000076/1027700149124Сайт: https://moskva.mts.ru/personal

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